Scopri quanto sei perseverante in base al tuo segno zodiacale.

Fonte Istock photo

Molto spesso si sente parlare della perseveranza come di una qualità difficile da trovare e, soprattutto, da mantenere dinanzi alle avversità di tutti i giorni. Secondo il vocabolario, la persona perseverante è colei che riesce a mantenere un determinato comportamento costante nel tempo e senza mai vacillare. Più nello specifico si parla di persona perseverante quando si deve portare avanti un lavoro difficile, mantenere salda una relazione, studiare sodo per un esame, etc…

In altre parole le persone perseveranti sono quelle che scelta una strada la perseguono fino in fondo, incuranti delle avversità e muniti di costanza e della giusta fiducia in se stessi (o nei propri sogni), indispensabile per andare avanti senza intoppi. Questo modo di essere può dipendere da diversi fattori come il carattere, le esperienze di vita e il modo in cui si è stati cresciuti e abituati ad agire davanti alle difficoltà della vita. C’è però un altro fattore che può influire ed è quello dato dalle stelle che, influenzando i segni dello zodiaco, possono determinare quali tra questi sono più o meno perseveranti. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono quelli che presto avranno più fiducia in se stessi e quelli che sono più introspettivi, proveremo ad interrogare le stelle per capire quali segni sono i più perseveranti tra tutti e quali, invece, non lo sono affatto. Trattandosi di un aspetto strettamente legato al modo di essere, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un quadro più completo.

Quanto sei perseverante? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Fonte Istock photo

Ariete – Non molto perseverante

Diciamocelo, nella vita ti piace vincere facile e potendo scegliere, preferisci sempre optare per le vie più brevi piuttosto che per quelle tortuose e delle quali non riesci a scorgere un punto di arrivo. Per questo motivo, sebbene tu sia piuttosto brava a lottare quando decidi di farlo, non rientri tra le persone più perseveranti dello zodiaco, perché potendo scegliere preferisci sempre evitare percorso che potrebbero durare a lungo o che minacciano di privarti di tutte le tue energie. Per te la vita va vissuta principalmente divertendosi e di certo non hai voglia di sprecare la maggior parte del tempo a lottare per un risultato che non è neppure scelto. Per fortuna, sai sempre come trovare scappatoie in grado di condurti altrove, quando ti capita di perderti dietro un’impresa più complessa di quanto avevi immaginato.

Fonte Istock photo

Toro – Estremamente perseverante

La perseveranza è senza alcun dubbio una delle tue qualità più grandi e si può dire sia una sorta di arma segreta che sfoderi solo quando serve e che tende sempre a sorprendere tutti. Il tuo muoverti sempre con calma e il tuo amore per le comodità danno infatti di te un’idea spesso sbagliata, ovvero quella di chi non ha voglia di impegnarsi a fondo nelle cose. In realtà, sebbene tu non sia contraria alle cose che arrivano in modo facile, quando si tratta di raggiungere un obiettivo sei sempre più che disposta a metterti in gioco e quando lo fai, tendi ad andare in fondo fin quando non riesci a raggiungere il tuo obiettivo. Per questo motivo, si può dire che tu sia tra tutti i segni la più perseverante e che nella maggior parte dei casi, questa tua qualità è anche quella che ti garantisce la riuscita nelle tue imprese.

Fonte Istock photo

Gemelli – Non perseverante

C’è da dirlo, se si parla di perseveranza, tu non sei una che tende a brillare. La tua tendenza ad annoiarti ed il bisogno di vivere sempre emozioni diverse, fanno di te una persona incline ai cambiamenti. Ciò si riflette in tutto quello che fai, ivi compresi i progetti che inizi e che spesso tendi a lasciare per strada, già coinvolta da ben altre cose. Sebbene a volte tu possa sembrare inconcludente, questo è il tuo modo di essere e ciò che in qualche modo definisce il tuo essere brillante ed avere un modo di pensare che supera le convenzioni e che nella vita può comunque portarti lontano, sicuramente attraverso strade diverse da quelle alle quali si pensa di solito e che non richiedano costanza e perseveranza.

Fonte Istock photo

Cancro – Per nulla perseverante

Essere perseverante è qualcosa che proprio non ti si addice. Lunatica come sei ti risulta infatti impossibile seguire un’idea fino alla sua realizzazione a meno che questa non sia davvero facile da mettere in pratica o che non coinvolga terze parti in grado di coinvolgerti in modo costante. All’interno dello zodiaco sei quindi tra le persone meno perseveranti di tutte, quelle che cambiano sempre idea e che non amano fare programmi di lunga data perché consapevoli di non poterli seguire. Per te, la vita va vissuta giorno per giorno e senza seguire regole o schemi precisi e questo, piaccia o meno, è il tuo personalissimo modo di fare e ciò che tra le tante cose ti caratterizza.

Fonte istock photo

Leone – Perseverante quando serve

Se si parla di progetti da realizzare, non sei certo una di quelle che si tira indietro, anzi. Decisa come poche, sai sempre come procedere a passo spedito in modo da raggiungere senza problemi il tuo obiettivo. Ciò fa di te una persona molto perseverante anche se c’è da aggiungere che tendi ad esserlo sopratutto con le cose che ti interessano davvero. In caso contrario preferisci rilassarti e dedicarti del tempo solo per te in modo da raccogliere le energie per le situazioni che reputi davvero importanti. Si può quindi dire che, tirando le somme, tu sia una persona sicuramente perseverante ma non in modo costante o estremo e che il tuo modo di agire dipende per lo più dalla situazione del momento e da quanto tieni all’obiettivo da raggiungere.

Fonte Istock photo

Vergine – Poco perseverante

Sebbene tu abbia una mente analitica e in grado di farti pianificare tutto in modo da gestire ogni situazione al meglio, quando si tratta di portare avanti un progetto o un’idea non sei affatto perseverante. La sola idea di dover lottare per qualcosa ti priva infatti della voglia di fare e della positività che serve per portare avanti ogni tipo di progetto. Questo significa che se ti trovi dinanzi a situazioni semplici da gestire e da organizzare sei sicuramente in grado di seguirle e di gestirle piuttosto rapidamente ma che, in caso contrario, preferisci evitare persino di provarci e buttarti su cose che ritieni più nelle tue corde. Per questo motivo, non rientri tra i segni dello zodiaco perseveranti.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo