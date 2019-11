Lava i capelli in base al tipo di capello che hai: scopri come – VIDEO

Lava i capelli in base al tipo di capelli che si ha: ecco la giusta frequenza di lavaggi se hai capelli ricci, lisci, crespi, grassi ecc. Scopri la tua tipologia e come lavarli – VIDEO

Lava i capelli in base al tipo di capelli che hai. Questa è la soluzione ideale per avere capelli sani. La frequenza dei lavaggi dei capelli nella settimana varia in base al tipo di capello che si ha. Quindi, se hai i capelli grassi non lavare la chioma spesso, a differenza se si hanno i capelli tendenzialmente secchi

Lavare i capelli tutti i giorni non è una pratica consigliata. Può infatti contribuire a rovinare i capelli, rendendoli secchi e sfibrati. Scopri, in base al tipo di capello che hai, la giusta frequenza di lavaggi

