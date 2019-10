Scopri quali sono i segni dello zodiaco decisamente difficili da interpretare e quali, invece, sono un libro aperto per tutti.

Avere a che fare con gli altri è spesso difficile. Ognuno di noi ha un proprio modo di vivere e comunicare ciò che gli passa per la testa e il più delle volte, pur parlando la stessa lingua è facile andare incontro ad incomprensioni dovute a differenze caratteriali o culturali. A ciò si aggiunge il fatto che non tutti ci esprimiamo allo stesso modo e se da un lato ci sono persone così aperte che è facile capire cosa pensano solo con uno sguardo, dall’altro ce ne sono di più abbottonate che davvero difficile e, in alcuni casi impossibile, comprendere a pieno.

Le così dette facce da poker, ovvero le persone difficili da interpretare, non sempre si mostrano così per una scelta volontaria. Tante volte a farla da padrona sono il carattere, le esperienze vissute e, ovviamente, anche l’influenza che le stelle hanno su di loro. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che sono fuori di testa e quali sono invece quelli che si sfidano ogni giorno, scopriremo quali sono quelli più difficili da interpretare e quali sono invece dei veri e propri libri aperti. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente.

Oroscopo: i segni zodiacali più difficili da interpretare e quelli che capiscono con un solo sguardo

Ariete – Quelli che quando si impegnano sono difficili da interpretare

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone solitamente semplici e che, di conseguenza, risultano piuttosto semplici da capire. Fumini per natura, quando se la prendono per qualcosa lo danno a vedere con vere e proprie scenate e quando qualcosa è di loro gradimento lo dimostrano con ampi sorrisi. Per questo motivo, avere a che fare con loro può essere piuttosto semplice tranne che in un caso. Quando decidono di dare del filo da torcere a chi hanno di fronte, possono diventare piuttosto imprevedibili, cercando di mostrarsi in modo decisamente diverso rispetto a come sono. Per fortuna, però, si tratta di una modalità che mettono in atto molto raramente e per lo più quando flirtano e cercando ad ogni costo di apparire misteriosi.

Toro – Quelli piuttosto semplici da interpretare

I nativi del Toro non sono difficili da capire, soprattutto perché per amore di verità amano dire cosa provano nel momento stesso in cui sperimentano un’emozione. Che siano felici o arrabbiati è quindi molto facile comprenderli così come lo è capire a cosa pensano quando si perdono nel loro mondo. Il loro aspirare ad una vita semplice, fa il resto, portandoli ad essere quasi un libro aperto e di semplice lettura. Ciò nonostante, anche loro sono in grado di mantenere un segreto e se vogliono possono essere vaghi abbastanza da lasciare diversi dubbi in chi si trovano davanti.

Gemelli – Quelli abbastanza difficili da interpretare

Non è che i nati sotto il segno dei Gemelli siano propriamente difficili da interpretare. Il vero problema è che tendono a cambiare così facilmente modalità che stargli dietro può essere molto difficile. Di norma, quando sono insoddisfatti per qualcosa, infatti, lo mostrano visibilmente, così come danno facilmente a vedere se sono di buon umore o eccitati per una novità. Il vero problema, con loro, è che spesso hanno anche modalità transitorie e difficili da capire perché loro per primi non sono certi di ciò che stanno provando. In quei casi l’unica scelta giusta è quella di attendere con pazienza che decidano come si sentono, al fine di non commettere gaffe e di riuscire a capire ciò che vogliono comunicare.

Cancro – Quelli spesso difficili da interpretare

Comprendere del tutto i nati sotto il segno del Cancro può essere difficile sotto diversi aspetti e ciò dipende dal fatto che pur essendo piuttosto facili da leggere, il più delle volte tendono a mascherare ciò che provano persino a se stessi, generando così una certa confusione in chi gli sta intorno. Per lo stesso motivo è facile vederli arrabbiati apparentemente senza motivo o non cogliere certi loro stati d’animo che seppur celati sono così forti da emergere al punto da portarli persino a degli scontri. Quando si ha a che fare con loro è sempre bene cercare di leggere tra le righe e di cogliere ogni minimo mutamento del loro stato d’animo. Solo così, infatti, si potrà sperare di capirli e di evitare inutili attriti.

Leone – Quelli molto facili da interpretare

I nati sotto il segno del Leone sono i così detti libri aperti. Basta conoscerli appena per intuire cosa pensano o provano in ogni singolo istante. Sicuri di se, non rientrano infatti tra coloro che cercano di apparire e questo fa si che siano sempre pronti a dire tutto quello che pensano e che ritengono giusto. Allo stesso modo, anche quando sono più riservati basta osservarli per capire a cosa stanno pensando. Tra i segni dello zodiaco sono quindi quelli forse più semplici da capire e che si fanno meno problemi nell’esternare emozioni e pensieri di qualsiasi genere. Dopotutto stare al centro dell’attenzione è una cosa che piace così tanto da non temere critiche, purché si parli di loro.

Vergine – Quelli che non è sempre facile interpretare

I nativi della Vergine hanno una personalità complessa che li porta a giudicare sempre tutto e tutti e che li rende per certi versi poco propensi ad esternare i propri sentimenti. Quando lo fanno è solitamente per esprimere una critica o un giudizio che a loro avviso è impossibile da contraddire. Per il resto preferiscono ergersi ad osservatori muti, in grado di carpire ogni più piccola mancanza per poi segnalarla quando ritengono sia il caso farlo. Sino ad allora, interpretare il loro pensiero può essere estremamente difficile, specie se non si ha un rapporto stretto con loro che, tra tutti, sono uno dei segni che meno si apre a persone che non ritengono essere parte della loro cerchia.

