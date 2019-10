Test: quanti cavalli vedi nell’immagine? Il numero visto rivela alcuni dettagli su di te e sulla tua personalità!

Ognuno di noi percepisce il mondo che ci circonda in modo molto differente ed anche quando osserviamo un paesaggio o una immagine tendiamo a catturare solo i dettagli che noi in quel momento riteniamo più importanti. Un gesto involontario dettato dal nostro cervello che però può rivelare alcuni dettagli sulla nostra personalità.

Il test che abbiamo deciso di proporti oggi è un test visivo. Che cosa devi fare? Devi semplicemente guardare l’immagine che ti proponiamo qui di seguito e dire quanti cavalli riesci a vedere. Non si tratta di un quiz e perciò non devi sforzarti di vedere più cavalli possibili! Registra nella mente in modo naturale solo quelli che vedi istintivamente. Dopo aver fatto tutto ciò scopri cosa rivela su di te e sulla tua personalità.

Test: quanti cavalli vedi?

Un cavallo

Se nell’immagine hai visto solo un cavallo significa che sei una persona che si sofferma sul quadro generale delle cose ed infatti sei convinto che tutto faccia parte di un unico insieme ed è per questo che sai far funzionare bene più cose nello stesso momento.

Ami lavorare insieme ad altre persone ed ascoltare le opinioni delle persone che ti circondano perché sai che possono aiutarti a migliorare. Possiedi un’incredibile sicurezza, sei chiaro, trasparente e possiedi un grande cuore.

Tra 5 e 10 cavalli

Se hai visto meno di 10 cavalli, significa che sei una persona che prende le cose molto seriamente e questo ti spinge ad impegnarti e dare il massimo in tutto quello che fai. Sei molto determinata e riesci sempre a raggiungere gli obiettivi che ti prefissi.

Sei una persone energica e molto sicura di te. Quest’ultimo aspetto in alcuni casi ti penalizza poiché tendi a dare le cose per scontate. La perseveranza è la tua arma segreta: sei uno che non si dà per vinto facilmente!

11 o più cavalli

Se hai visto 11 o più cavalli, questo sta ad indicare che sei una persona scrupolosa ed attenta ad ogni minimo dettaglio. Rispetto alle persone che ti circondano riesci a percepire molti più spetti: non ti sfugge nemmeno un particolare

L’essere troppo perfetto ti ha portato ad essere un po’ insicuro, perché spesso dubiti dei risultati di ciò che fai. Per migliorare questo tuo aspetto devi imparare a rilassarti e calmarti perchè non puoi sempre essere il migliore in tutto.

