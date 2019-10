Fai felice il tuo bambino: ecco dove incontrare Babbo Natale in Italia

Poiché andare in Lapponia a trovare Babbo Natale non è fattibile per una buona parte degli italiani, vi sveliamo dov’è possibile incontrarlo rimanendo in Italia.

Se state cercando un posto incantato, con alberi parlanti e popolato da gnomi e personaggi delle favole, allora state leggendo l’articolo giusto, in cui vi sveleremo dove incontrare Babbo Natale in Italia.

Dove incontrare Babbo Natale in Italia: la Grotta di Santa Claus sul lago Maggiore

Quest’anno, dal 16 novembre al 29 dicembre, Babbo Natale torna ad incontrare i bambini nella sua grotta di Ornavasso, in provincia di Verbania.

Tutti i weekend fino al 24 dicembre, e ancora il 27, 28 e il 29 dicembre, i vostri bambini potranno avere un incontro ravvicinato con Babbo Natale, che li accoglierà a braccia aperte con tante iniziative divertenti.

Il parco di Babbo Natale si estende su 20mila mq e affaccia proprio sul lago Maggiore. Se hai voglia di far passare un fine settimana diverso al tuo bambino, questa è davvero un’esperienza da non perdere e che rimarrà nei suoi ricordi – ma anche nei tuoi – molto a lungo.

Come prenotare i biglietti per la grotta di Babbo Natale

Prenotare i biglietti online qui, ti darà la possibilità di ricevere la lettera personalizzata per il tuo bambino direttamente dalla Finlandia al modico prezzo di 4 euro.

Inoltre, grazie alle date flessibili, potrai modificare la data della visita fino a 8 giorni prima senza costi aggiuntivi.

Oltretutto, prenotando online, avrai anche una foto di famiglia in omaggio e ti assicurerai il posto per visitare la grotta di Babbo Natale nella fascia oraria che più preferisci.

Quali sono le attività che comprende il biglietto?

Il costo del biglietto per ottenere l’accesso al parco e alla grotta di Babbo Natale è di circa 16 euro, ma è gratis per i bambini fino ai 3 anni.

Nel biglietto per la versione 2019 del parco sono inclusi:

Ingresso in grotta per incontrare Babbo Natale.

Entrata al parco con nuove aree come la Casa dei Sensi, la casa dei Cappelli e il Selfie-Village degli gnomi.

Ingresso al Presepe con il nuovo monumentale Presepe Bianco Napoletano con 200 figure e 100 animali.

Assisterai alla sfilata di Babbo Natale e della Corte Fatata, tutti avvolti in splendidi abiti natalizi.

Tra i vari spettacoli, che si ripetono più volte durante la giornata, troverai esibizioni nei nuovi grandi Igloo delle fiabe, dove i bambini potranno incontrare e assistere da vicino agli spettacoli dei personaggi più amati. Inoltre quest’anno è stato introdotto, nell’area presepi, il nuovo spettacolo con musiche e disegni di sabbia e luce dedicato alla natività e alla vita di Gesù. Infine, troverai anche lo spettacolo del cantastorie e l’esibizione di falconeria.

Grazie alla prenotazione online potrai inoltre ricevere in omaggio il diploma di “bravo bambino” per il tuo piccolo e la fotografia di famiglia.

Conclusioni

Quest’anno sarà il decimo anniversario della Grotta di Babbo Natale di Ornavasso. Ogni anno l’evento si ripete grazie all’entusiasmo e alla professionalità degli attori, ma la bellezza del luogo gioca anch’esso un ruolo importante nella buona riuscita dell’evento natalizio in questione.

Ornavasso, infatti, si trova in un incredibile contesto naturalistico e paesaggistico con vista sul Lago di Mergozzo e Lago Maggiore.

Il parco è caratterizzato da 2 vere grotte sotterranee, trenino sotterraneo e trenini turistici, area presepe coperta di oltre 600 mq., tendoni coperti e riscaldati per le varie attrazioni, e molteplici punti ristoro tutti diversi tra loto.

Lucia Schettino

Potrebbe interessarti anche >>>

Bambini e Babbo Natale: bugia o verità?

Il Presepe: simbolo del Natale, conosciamo la sua storia?

Alla scoperta della casa di Babbo Natale in Lapponia – FOTO

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI