Stasera in tv, venerdì 25 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro.

Una serata tra divano e tv è quel che ci vuole per concludere al meglio la settimana lavorativa e prepararci per un weekend da 10 e lode, concedendoci un momento di relax e divertimento.

Prima di sdraiarvi comodamente sul divano e accendere la tv scoprite allora quali opzioni il piccolo schermo vi offrirà per la prima serata di oggi, tante opportunità di intrattenimento tra cui non avrete che l’imbarazzo della scelta.

I vari canali in chiaro hanno studiato infatti per noi una serie di film, serie tv e show tutti diversi tra loro ma egualmente appassionanti.

Scorri allora con noi il palinsesto televisivo e studia le varie opzioni in cerca di quella che più saprà incuriosirti.

Dopo di che non ti resta che goderti la serata!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 25 ottobre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? Le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 18 – Il fuggitivo (Telefilm)

Andre Martinez, un tenente del Dipartimento della Difesa ex compagno di scuola di Sydney è nei guai. Quest’ultimo chiederà allora aiuto a sua sorella Nell per risolvere il caso.

Rai Tre – Confusi e felici (Film)

Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto, un “gesto estremo” che allarma Silvia, segretaria di Marcello. Sarà lei a radunare i pazienti dello psicanalista nella speranza che lo persuadano a rivedere la sua posizione. Peccato che “la cavalleria” non è certo delle migliori: uno spacciatore affetto da attacchi di panico, un quarantenne mammome cronico, una ninfomane decisamente invadente, una coppia in crisi sessuale e un telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Strampalati, affettuosi e divertenti, i pazienti di Marcello faranno comunque tutto ciò che è in loro potere per cercare di tirargli su il morale.