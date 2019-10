Test: la forma geometrica che preferisci definisce ciò che ti piace nella vita

Vuoi scoprire cosa ti piace incosciamente nella vita? La scelta di una figura geometrica può rivelare cose belle della tua personalità. Scopri più

Per molto tempo, i terapeuti hanno usato i test di Rorschach per sondare la personalità e i paradigmi dei loro pazienti. Queste immagini danno libero sfogo a diverse interpretazioni e informano gli psicologi sulla psiche delle persone studiate. Questo test è altrettanto rilevante della psicodiagnosi sviluppata dal medico svizzero Hermann Rorschach.

In psicologia, ci sono molti test pertinenti per fornire griglie di lettura sul nostro modo di vedere il mondo. Secondo lo Psychometric Institute, questo esercizio pratico basato su figure geometriche consente di valutare la personalità della persona studiata. Per conoscersi meglio, basta scegliere la figura geometrica che più ci ispira: quadrato, cerchio, triangolo o zigzag. Ti riconosci in questa descrizione?

Se hai scelto il quadrato



Se hai scelto questo quadrilatero sei sicuramente un ergomane eccezionale. E per una buona ragione, la tua paura dell’inattività ti spinge a impegnarti costantemente in un progetto personale o professionale. Perseverante e rigoroso, trascendi gli ostacoli per trasformarli in opportunità. La tua velocità ti rende molto apprezzato dai tuoi pari. Efficiente e combattivo, sei costantemente alla ricerca di nuovi obiettivi e sfide. Il tuo lato cerebrale spesso ti porta a risolvere situazioni delicate e complesse. Tuttavia, guadagneresti ad essere più flessibile in quanto spesso sono gli incontri casuali ad allargare gli orizzonti.

Se hai scelto il triangolo

Se scegli questa forma spesso associata alla spiritualità, è molto probabile che tu sia dotato di una sensibilità esacerbata. La tua fibra artistica ti rende un curioso incondizionato che si nutre di tutti gli stimoli con sorprendente acutezza. Il canto di un uccello, il colore di una rosa, il riso di un bambino, tante immagini che ti stupiscono ogni giorno con la loro poesia. Il tuo lato di fiore blu ti porta spesso a essere alla costante ricerca di avventure e incontri. Un difetto? La tua incostanza, che a volte può essere all’origine dei tuoi fallimenti. Casuale e schietto, il tuo idealismo a volte può portarti a una crudele disillusione.

Se hai scelto il cerchio

Se hai scelto il cerchio sei un grande pensatore. Sei una persona che ragiona molto e vive per logica, ti piace analizzare concretamente ogni cosa. Le decisioni affrettate ed istintive non sono tipiche di te. Ami la perfezione e ti impegni costantemente per ottenerla e realizzare azioni benefiche per te e per coloro che ti circondano. Metodico e perspicace, hai la soluzione giusta per ogni problema. Sei affidabile e rassicurante e i tuoi amici sanno che possono contare su di te.

Se hai scelto il rettangolo

Se scegli questo quadrilatero, è probabile che tu sia una persona avventurosa. Sei costantemente alla ricerca di nuove sfide. Il tuo temperamento ti rende un individuo che non sopporta una vita noiosa e di routine. La tua attrattiva per le uscite e i viaggi può talvolta spingerti a condurre una vita bohémien, disconnesso da considerazioni materiali. La tua incapacità di impegnarti a volte può sconcertare i tuoi partner. Privo di attaccamento, hai il gusto di viaggiare per il mondo alla ricerca di nuove culture e civiltà. Spirituale e solidale, puoi prosperare in attività con un forte potenziale sociale come il volontariato o lo sviluppo sostenibile. La tua missione di vita? Migliorare la condizione umana sulla tua scala.

Se hai scelto lo zigzag

Se hai scelto questa forma irregolare, è molto probabile che tu sia una persona minimalista. Il tuo gusto per il sobrio ti porta a cercare costantemente l’armonia. La tua cerchia di amici è piccola perché preferisci stringere relazioni autentiche basate su solide basi. Non propenso all’avventura, hai un gusto per una vita confortevole focalizzata sulla famiglia e sulla guarigione. Solitario e taciturno, sprofondi in un silenzio sconcertante alla minima delusione. Le tue ferite del passato a volte possono riapparire e portarti a comportamenti auto-sabotanti. Mantieni le distanze dalle tue emozioni perché se ti rendi conto delle tue risorse, puoi raggiungere altezze inaspettate.

