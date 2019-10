Che tipo di fidanzata sei? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri che tipo di fidanzata sei in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Vivere una storia a due è qualcosa di speciale, tanto da poter cambiare la vita. Quando si trova la persona giusta, ci si concentra molto sul tipo di rapporto che si viene ad instaurare, sulle abitudini che si hanno in due e sul carattere di chi si ama. Raramente però ci si concentra su se stessi e su come si può apparire o quanto si riesce effettivamente a dare all’altra persona. Oggi, quindi, dopo aver visto che tipo di mamma sarebbe ogni donna dello zodiaco e quali sono i segni che presto impareranno a volersi più bene, proveremo a scoprire come ogni donna dello zodiaco è in veste di fidanzata. Un modo come un altro per osservare la relazione a due da un altro punto di vista. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Astrologia: ecco che tipo di fidanzata sei in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La fidanzata egocentrica

Diciamocelo, come fidanzata non sei sicuramente di quelle tutte amore e attenzioni per la loro dolce metà. Più concentrata su te stessa e sui tuoi bisogni, sai sempre come ricevere dal tuo lui ma raramente ti cimenti a dare qualcosa. Quando ciò accade, però, sai sicuramente come farti perdonare di eventuali mancanze, dando il meglio di te per assecondarlo e farlo sentire coccolato. E poi, che tu sia una che pensa prima di tutto a se stessa è più che risaputo, motivo per cui al tuo lui andrà sicuramente bene, no?

Toro – La fidanzata materna

In amore sai sempre sprigionare energie positive, dando il meglio di te e accudendo e coccolando la persona che ami in un modo tutto tuo e sicuramente unico. Volendo cercare di spiegare il tipo di amore che riesci a dare si potrebbe dire che sei una fidanzata materna poiché sempre attenta alle esigenze di chi ami e prodiga di attenzioni. A ciò si unisce anche il tuo amore per il focolare domestico che fa di te una brava cuoca e una donna sempre attenta alle esigenze che possono esserci in chi ti vive accanto. Ovviamente non manchi neanche della giusta passione ma ciò che resta impresso di te è sicuramente la tua bravura nel prenderti cura di chi ami.

Gemelli – La fidanzata esuberante

Non c’è nulla da dire, come fidanzata sei indubbiamente atipica, sempre con mille idee in testa e con una gran voglia di fare che a volte può sorprendere o stancare chi ti sta accanto. C’è da dire che ti ama, escludendo alcuni momenti in cui preferirebbe non sentirsi sempre sulle montagne russe, finisce con l’abituarsi al tuo modo di intendere la vita, trovandolo quasi divertente e arrivando persino ad apprezzarlo al punto da poterne sentire la mancanza se un giorno le vostre strade dovessero dividersi. Dopotutto, avere qualcuno che sia sempre in grado di portare cose nuove all’interno del rapporto non è una cosa comune. Quindi, sii pure te stessa perché chi ti capisce saprà amarti ancora di più proprio per il tuo speciale modo di essere, alti e bassi compresi.

Cancro – La fidanzata coccolona

Quando ti innamori sai come far emergere il tuo lato romantico e lo fai soprattutto con la richiesta di attenzioni che non manchi mai di far arrivare anche alla persona che ami. Il romanticismo che ti contraddistingue fa di te una persona sempre attenta alle esigenze del partner e anche se alle volte rischi di risultare un po’ pressante, alla fine, sentirsi al centro del tuo mondo è sempre piacevole. Questo significa che anche se ogni tanto arriva qualche lamentela, sotto sotto, il tuo modo di fare è sicuramente gradito a parte forse per quel tuo essere a tratti permalosa. Ma non si può avere tutto dalla vita, no?

Leone – La fidanzata positiva

Il tuo essere sempre allegra e solare ha un che di contagioso che porta chi ti ama a sentirsi parte di un modo fatto di cose belle. Grazie al tuo continuo spronare gli altri a dare sempre il meglio e ai successi che non mancano mai di mostrarsi, fungi infatti da stimolo per chi ti sta accanto. Allo stesso tempo sai come far sentire fiera di se la persona alla quale scegli di dedicarti e che, in quanto tuo partner, ritieni essere la più importante, ovviamente dopo di te. Per chi ti ama sei quindi una persona positiva, in grado di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e di mostrare la via per una vita da vivere in modo più spensierato e per certi versi più produttivo.

Vergine – La fidanzata puntigliosa

Dei tuoi tanti modi di essere, ciò che arriva alla persona che ami è il tuo essere precisina e sempre pronta a mettere i puntini sulle i. Questo modo di fare, per quanto per certi versi si riveli utile in molti casi, a volte può risultare pesante, rendendo chi ti sta accanto bisognoso di evadere per un po’. Meglio quindi cercare di essere più flessibile in modo da dare anche un po’ di sostegno e da bilanciare così quella parte di te che mirando sempre alla perfezione finisce spesso e volentieri a trovare difetti anche dove non ce ne sono o dove, perlomeno, si potrebbe chiudere un occhio.

