Test psicologico: vedi un albero, un viso o degli occhi?

Un albero, una faccia o gli occhi? Quello che vedi per primo rivela la tua vera personalità

I test di Rorschach sono stati a lungo utilizzati dai terapisti per sondare la personalità e la psiche dei loro pazienti. Queste immagini sotto forma di macchie di inchiostro possono essere soggette a diverse interpretazioni e fornire informazioni sul temperamento della persona studiata. Questo test risponde allo stesso principio. Rivelando ciò che vedi per primo in questa immagine, leggerai un ritratto dettagliato e completo della tua personalità. Devi solo fidarti del suo istinto e rimarrai sorpreso dal risultato.

Cosa vedi per primo in questa immagine?

Le interpretazioni che abbiamo delle immagini non sono mai banali. Spesso ci parlano delle nostre relazioni con gli altri e del nostro modo di intendere la vita. Effettuando questo test, avrai diritto a una descrizione dettagliata della tua personalità. Si tratta di affidarsi alla tua intuizione per conoscerti meglio.

Hai visto un albero:

Se la prima cosa che ti è apparsa osservando questa immagine è un albero, sei per certo una persona estroversa. Il tuo lato esuberante è divertente e non ti mancheranno mai le battute per divertire il tuo entourage. Felicissimo ed entusiasta, non ti abitui a un’esistenza noiosa e di routine perché preferisci avventurarti fuori dai sentieri battuti. Il tuo pensiero lungimirante e le tue idee creative ti rendono una persona apprezzata dai tuoi pari. Sempre animato da valori di solidarietà e condivisione, non hai difficoltà a unire le truppe nel raggiungimento di una visione comune. Il tuo innato senso di leadership può portarti ad altezze inaspettate. Se hai fiducia nei tuoi progetti, li realizzerai grazie al tuo innegabile talento e al tuo comprovato dono per la comunicazione. Preferisci circondarti di persone stimolanti con energia comunicativa. La tua ossessione? Grumblers compulsivi.

Hai visto un viso:

Se, osservando questa immagine, hai immediatamente visto un viso, è molto probabile che tu abbia una personalità introversa. Molto cerebrale, tendi a murare in un silenzio sconcertante prima di agire. Questo lato taciturno può infastidire il tuo entourage che interpreterà la tua riservatezza come una forma di indifferenza. Tuttavia, la tua sensibilità è fuori dall’ordinario e puoi essere influenzato da un evento banale. Guadagnerai a canalizzare il tuo trabocco di emozioni in opere creative come la scrittura o l’artigianato.

Hai visto gli occhi:

Se hai visto gli occhi in questa foto, è probabile che tu sia un fiore blu. Non hai problemi a esprimere le tue emozioni e questo rafforza le tue relazioni, più autentiche e solide grazie alla tua maggiore intelligenza sociale. La tua capacità di avvicinare le persone è rafforzata dalla tua curiosità per l’essere umano e dalla sua complessità. Hai un cuore per migliorare la condizione umana con le tue azioni quotidiane. Il tuo innato senso di altruismo ti spinge costantemente a dare una mano alle anime che soffrono. Coinvolto nel benessere di chi ti circonda, a volte tendi a dimenticare di prenderti cura di te. Se lo farai otterrai l’equilibrio e limiterai il tuo circolo amichevole popolato da vampiri emotivi.

