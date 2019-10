Nella tua ricerca dell’amore, l’astrologia ti rivela quando incontrerai la tua metà. La tua appartenenza astrale governa molte interazioni durante il tuo percorso di vita

Nella vita, molto spesso subiamo una sequenza fluida di eventi, anche se a volte ci sembrano, non rispondere a nessun senso logico o giustizia universale. Tuttavia, è sufficiente avere fiducia in ciò che il futuro può portarci.

Sebbene possa sembrare improbabile, l’astrologia può rivelare molte cose su di te e sul tuo destino, come per esempio prevedere quando incontrerai il vero amore.

Ecco quando incontrerai il vero amore secondo gli astri



La quinta casa: un luogo di piacere

Come essere umano, istintivamente cerchi l’amore e l’apprezzamento degli altri. C’è ovviamente un interesse più pronunciato nell’amore con la A maiuscola, quello che potresti vivere con la persona speciale per te. Se non l’hai ancora incontrata, è normale che tu soccomba alla disperazione per diverse esperienze deludenti.

Sappi che secondo la tua affiliazione astrale, ogni aspetto della tua vita è governato da una casa. La quinta casa è la casa del piacere. Tra le fluttuazioni che possono aver luogo in questa casa ci sono eventi importanti nella tua vita amorosa. Se fai una consultazione del tuo cielo astrale e vedi un’influenza di Venere sulla tua quinta casa, significa che una persona capovolgerà il tuo cuore.

In astrologia, non possiamo definire i movimenti nel cielo astrale secondo un singolo parametro. Per una visione più completa, dobbiamo anche considerare le fluttuazioni nella settima casa, quella che governa le tue relazioni. Per determinare quando l’amore entrerà nella tua vita, guarda il segno nella tua quinta casa. Questa interpretazione ti permetterà di conoscere il pianeta che governa questo segno e che cosa ti riserva nel prossimo futuro.

Analizza il tuo cielo astrale sotto l’influenza della settima casa

La settima casa e la sua posizione rispetto al tuo cielo astrale, possono definire il luogo in cui incontrerai l’altra metà. Ma molte volte questa interpretazione non è sufficiente. È importante definire il pianeta o la stella che governa questa casa. Questo ti darà maggiori dettagli sulla tua altra metà e sulle caratteristiche relazionali della tua probabile unione.

Per poter incontrare questa persona tanto desiderata, le stelle coinvolte devono allinearsi a livello della tua quinta e settima casa. Il tempo esatto di questo incontro risponde sempre al principio del tempismo divino. Quando l’universo giudica che sei pronto ad accogliere questa persona nella tua vita, che le circostanze cosmiche sono favorevoli ad essa e che le tue due stelle saranno allineate, apparirà nella tua vita nel modo più improvviso.

Per spiegare meglio come funziona l’ordine universale, immagina per un momento di non essere pronto ad accogliere questa persona speciale nella tua vita. Non lo sai nemmeno. Potresti avere difficoltà a gestire le tue emozioni o si verificherà uno sfortunato evento ed eliminerai ogni possibilità di successo di questa relazione. Al momento giusto, quando hai abbastanza maturità emotiva e le condizioni astrali sono ottimali per consentire a questa relazione di prosperare, l’universo ti assicurerà di incontrare il grande amore. Potrebbe non essere una buona cosa aspettare, ma se ci pensi, lo avverti quando il cosmo è giusto.

Le piante più belle sono quelle che impiegano più tempo a germogliare e fiorire, proprio come il tuo grande amore. Una volta che lo avrai e sarai finalmente pronto, ringrazierai l’universo per averti fatto aspettare così tanto.

