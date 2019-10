Test psicologico: il mandala che scegli rivela il tuo livello di empatia

La facilità di mettersi nei panni di qualcun altro capendo i suoi sentimenti, la facilità di comunicazione, tante sono le abilità di coloro che hnno un dono di empatia fuori dall’ordinario. Questa intelligenza emotiva può essere espressa in diversi campi della vita. Questo test è utile per sapere come viene espresso il nostro senso di empatia. Basta istintivamente scegliere un mandala tra questi 6 per scoprire nuovi segreti sulla tua personalità.

La facoltà di empatia è una risorsa inestimabile nella società. Questa capacità ci consente di creare una connessione autentica e relazioni forti. Riuscendo a capire le emozioni dell’altro, la nostra comunicazione è fluida e le nostre interazioni armoniose.

Qual è il tuo dono di empatia? Scegliendo uno di questi mandala, saprai come utilizzare questa risorsa su base giornaliera.

Hai scelto il mandala n ° 1:

Se hai scelto il primo mandala, sei un vero empatico di natura. Quando sei in presenza del verde, ti senti più vicino a te stesso. Senti una profonda connessione con animali, piante e alberi. Quando ti senti sopraffatto dallo stress, il posto ideale per rilassarti si trova in una foresta o vicino a una fonte d’acqua. Per te, la natura ti manda ondate di guarigione e armonia emotiva. La tua costante introspezione ti spinge a mettere in discussione costantemente le tue relazioni.

Hai scelto il mandala n ° 2:

Se hai scelto questo mandala, significa che hai empatia con i tuoi coetanei. La tua capacità di comunicare con gli altri è inaudita perché hai il dono di sondare i loro sentimenti, paure e ansie. Mettendo le parole sui loro mali, sviluppi una facoltà di guarigione emotiva su anime doloranti. Le tue capacità di oratore ti permettono anche di esprimere la tua energia comunicativa e di non arrenderti alle dimissioni. Il tuo entourage ti sollecita spesso perché la tua generosità è illimitata.

Hai scelto il mandala n ° 3:

Se hai scelto questo terzo disegno spirituale, è molto probabile che tu sia un empatico con una percezione sottile. Attento al tuo mondo interiore, sei tanto vicino agli indizi quanto offri il tuo subconscio. Hai la straordinaria facoltà di sondare le anime, specialmente quando un membro del tuo entourage viene attanagliato dal dubbio. Questa donazione può prosciugarti emotivamente se sei circondato da persone emotive- dipendenti. Il tuo bisogno di solitudine è tale che tendi a ritirarti per concentrarti su te stesso.

Hai scelto il mandala n ° 4:

Se hai scelto il quarto mandala, il tuo senso di empatia è sicuramente sproporzionato. Tendi ad attribuire molta importanza alla condizione umana e porti il ​​peso del mondo sulle tue fragili spalle. Come un atlante contemporaneo, ingombri di domande esistenziali che non possono essere risolte dalla tua riflessione, finché lo sono. La tua passione per la condizione umana tende a farti soffrire più della ragione. Mantieni più distanza con le tue emozioni perché possono farti deviare dall’essenziale.

Hai scelto il mandala n ° 5:

Se hai scelto il quinto mandala, molto probabilmente sei un empatico energetico. La tua capacità di sondare l’aura degli altri può sviluppare doni curativi dentro di te. La tua sottigliezza può metterti in fase con energie sottili che sfuggono ai comuni mortali. Non appena si entra in una stanza, si diventa consapevoli dei conflitti e delle apprensioni che regnano in questo spazio. La tua presenza è sufficiente a dare un senso di pace e armonia profetico.

Hai scelto il mandala n ° 6:

Se hai scelto l’ultimo mandala, è probabile che sarai enfatico di una grande rarità nei poteri di guarigione. La tua capacità di sondare le difficoltà degli altri ti porta a essere in grado di fornire un percorso per il benessere e l’armonia. Se permetti a queste energie di muoversi dentro di te, sarai in grado di raggiungere altezze inaspettate e migliorare la condizione umana.

