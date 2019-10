Gli astri rivelano le paure e i complessi che torturano i 12 segni dello zodiaco, che hanno difficoltà persino ad ammetterli

A nessuno vengono risparmiate le paure e i complessi che a volte ostacolano la nostra vita e le nostre comunicazioni interindividuali. Questi volti nascosti delle nostre personalità possono essere un vero ostacolo alla nostra crescita e sviluppo personale e non sono solo il prodotto delle nostre esperienze, perché le configurazioni celesti hanno voce in capitolo! Ecco i complessi e le paure che si celano dietro ogni segno zodiacale.

Scopri quali sono i complessi e le paure di ciascun segno zodiacale

Una regola è comune a tutta la psiche umana: quando ci si sente intrappolati in uno schema o da un’autorappresentazione, si tende a fare ciò che meno si desidera per scappare da paure e complessi. Ecco come si comportano i segni dello zodiaco:

Ariete

Sembra che l’Ariete abbia una volontà abbastanza forte. In apparenza, sono testardi e non hanno nulla da nascondere. Tuttavia, sotto le loro conchiglie, sono persone vulnerabili che temono di perdere il controllo su determinate cose. Quando le persone di questo segno perdono le redini, la fiducia che possono avere in se stessi svanisce e sono quindi soggette a forti crisi esistenziali.

Toro

I toro sono ossessionati dalle pulizie e dai maniaci della pulizia. Questo provoca stress continuo che tentano di evacuare. Sono persone che amano la vita e che mantengono questo amore, ma quando sono sole, possono cambiare perché non sopportano di essere lasciate a se stesse e senza supporto. Va anche notato che i cambiamenti improvvisi possono minare seriamente la loro fiducia.

Gemelli

La doppia natura dei Gemelli è una preda di molti complessi spesso divisi. Le persone con questo segno soffrono molto della sensazione di insicurezza a cui potrebbero essere esposte e hanno bisogno di affetto per sentirsi bene.

Cancro

Il cancro è vulnerabile e sensibile. Possono avere anche molti complessi. Anzi, sono sospettosi, gelosi e insicuri. In generale, il cancro sviluppa un complesso di inferiorità, perché consente loro di evitare qualsiasi responsabilità per le loro azioni. Ciò consente loro di liberarsi degli errori che possono commettere.

Leone

Ai nativi di questo segno piace tenere tutto sotto controllo. Fiduciosi ed eleganti, hanno quasi sempre successo. Possono facilmente imporre rispetto a se stessi, nella sfera professionale e nella sfera personale. Ma questa qualità ha un doppio taglio perché non ammettono i loro momenti di debolezza per non sentirsi vulnerabili. Queste non sono persone che non esternano i loro sentimenti negativi e mantengono tutto per sé.

Vergine

Sebbene la Vergine sia sempre equilibrata, sembra il Leone in termini di complessi. In effetti, tendono a nascondere le loro lacrime ed emozioni mentre costruiscono il loro mondo ideale, mattone dopo mattone. Non affrontano i loro problemi ma scappano da loro. Logico e pragmatico, deve sempre mostrare un perfezionismo eccessivo con il rischio di rompere definitivamente con le proprie emozioni.