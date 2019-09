Meteo domenica 29 settembre: clima variabile su tutta la Penisola

Nella giornata di domenica atteso un meteo variabile con nuvole e dei rovesci sulla Liguria, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e il versante tirrenico. Della nuvolosità è attesa pure sulla Campania e la Calabria. Sereno sulle zone adriatiche e la Sardegna.

La conclusione del mese di settembre sarà caratterizzata da un clima in prevalenza variabile. Nuvolosità sparsa e dei rovesci potrebbero verificarsi al nord e al centro in particolare sulla Liguria, il Friuli Venezia Giulia, l’alta Toscana e il versante tirrenico. Situazione migliore nelle regioni del sud e in quelle adriatiche dove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Stabile la colonnina di mercurio lungo l’intero Stivale con valori massimi tra i 22°C e i 29°C.

Il meteo del 29 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con della nuvolosità a tratti più importante sulla Liguria e le Alpi centro-orientali con dei fenomeni previsti sul Levante ligure e il Friuli Venezia Giulia. Le massime si attesteranno sui 22°C e i 26°C. A Milano attesa nuvolosità in mattinata poi via via in miglioramento dal primo pomeriggio con il termometro tra i 17°C e i 25°C. Tempo variabile a Torino con nubi alternate a schiarite. Sereno alla sera.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto un meteo variabile sulle zone del versante tirrenico con fenomeni che alla sera potrebbero arrivare sull’alta Toscana. Diversamente prevista una situazione più serena sull’Adriatico. Qui le temperature massime oscilleranno tra i 22°C e i 26°C. Nello specifico delle nuvole andranno a rendere grigio il cielo sopra Roma, in particolare in mattinata. La colonnina di mercurio però si aggirerà attorno ai 27 °C. Nuvole e schiarite pure su Firenze dove gli ombrelli potrebbero rivelarsi necessari alla sera.

Il cielo al sud

Chi abita al sud e sulle isole incontrerà nuvole sparse, in particolare in Campania, nell’alta Calabria e nel basso Adriatico, che comunque non dovrebbero portare a precipitazioni. Sulle altre aree sole con valori massimi tra i 25°C e i 29°C. A Napoli previste nuvole in mattinata con miglioramento nelle ore pomeridiane. A Palermo invece attesi cieli velati.

