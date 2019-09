Scopri qual è il look autunnale più adatto per dei capelli al top. Il parere delle stelle segno per segno.

Fonte: Istock

Con l’arrivo dell’autunno, la voglia di cambiare look e rinnovarsi è puntuale come ogni anno e riguarda sia l’abbigliamento che il make up e i capelli. Soffermandoci su questi ultimi, l’arrivo di temperature più frizzanti, il cambio di vestiti e lo stile di vita diverso da quello estivo, ci spingono a cambiare e a volerci sentire diverse. E quale miglior modo per farlo se non quello di darci un taglio o di cambiare addirittura colore? Visto che il modo di vedersi e lo stile con il quale sentirsi più a proprio agio subiscono l’influenza delle stelle, dopo aver visto qual è l’uomo più giusto per ogni donna dello zodiaco e quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia, scopriremo qual è il look per capelli più adatto per questa nuova stagione, in modo da vedersi più belle e sentirsi a proprio agio in ogni frangente. Visto che si parla di modi di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo: i capelli perfetti per la stagione autunnale per ogni segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – Un taglio medio e sbarazzino

Il capello corto in autunno potrebbe finire con lo stancarti velocemente ma la voglia di darci un taglio è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, la scelta più idonea è quella di un taglio medio, di quelli sfrangiati in grado di farti apparire femminile e darti modo di sentirti pratica e quindi in grado di affrontare ogni situazione senza sentirti a disagio. Con un taglio così, ti sentirai glamour al punto giusto per le tue uscite mondane e tutto senza rinunciare al tuo innato bisogno di comodità che ti spinge a scegliere molto spesso anche look piuttosto spartani.

Fonte: Istock

Toro – Un colpo di colore

Per affrontare l’autunno perfettamente a tuo agio, la cosa migliore che puoi fare ai tuoi capelli è quella di cambiare colore. Ciò ti farà sentire diversa dal solito, dandoti una sensazione di novità che apprezzerai che ti spingerà a rinnovare un po’ anche il resto del tuo look. Se hai i capelli corti potrai optare per una frangetta da sistemare ogni volta in modo diverso. Altrimenti, basterà acconciare i capelli e l’effetto sarà sicuramente incredibile, specie se abbinato ad un abbigliamento che ti faccia sentire in sintonia con la nuova stagione, con la quale riesci da sempre ad entrare particolarmente in sintonia.

Fonte: Istock

Gemelli – Dei colpi di sole

Una scelta vincente per i tuoi capelli? Fare dei colpi di sole che ti consentano di cambiare più volte riflessante in modo da avere delle ciocche di capelli sempre diverse. Potresti iniziare con un caldo arancione per l’autunno, passando a poi ad un ramato per l’inverno o tentare addirittura colorazioni più strong come un viola o un ancora più estremo rosa. Poter cambiare continuamente colore ti farà sentire a tuo agio, consentendoti di non stancarti mai della tua immagine che potrai cambiare maggiormente con acconciature sempre diverse o, in caso di capelli corti, con l’uso di fasce, capelli o foulard. Le scelte a tua disposizione sono tante e varie e ti basterà seguire l’istinto del momento per essere sempre al top e, di conseguenza, felice.

Fonte: Istock

Cancro – Una cura speciale per capelli

A dirla tutta, non ha bisogno di stravolgere chissà come i tuoi capelli per sentirti diversa o più in sintonia con l’autunno. Dopo l’estate, però, una cura speciale a base di cheratina o di prodotti in grado di rendere i tuoi capelli più morbidi, ti aiuterà a sentirti più bella e a ad apprezzare maggiormente la tua immagine allo specchio. Se i capelli lo richiedono, potrai tagliare le punte più rovinate, aggiustando un po’ il taglio ma senza effettuare grossi cambiamenti. Vederti come sempre è sicuramente la cosa migliore, purché tu sia in grado di arrivare ad una versione migliore di te.

Fonte: Istock

Leone – Un taglio nuovo

Per te ogni scusa è buona per cambiare look e portare un po’ di innovazione alla tua immagine. Così, con l’arrivo dell’autunno potresti sentirti in piena forma grazie ad un taglio diverso dal solito che mantenga le lunghezze attuali, giocando però con i volumi e con il risultato finale. Puntare ad uno sfrangiato o creare una frangia là dove non c’è potrebbe essere una soluzione perfetta per darti quel tocco in più. Anche un ciuffo laterale potrebbe fare al caso tuo. Ancor meglio se grazie a spazzola e phon avrai modo di giocare con il taglio per ottenere effetti sempre diversi. Dopotutto, stupire è ciò che ti interessa di più, no?

Fonte: Istock

Vergine – Solo un’aggiustatina

Gli stravolgimenti non fanno per te e in occasioni come il cambio di stagione, la cosa che più ti si addice è un sessione dal parrucchiere che ti consenta di prenderti cura della tua immagine senza però cambiare nulla. Ti basterà mantenere taglio e colore, riprendendoli, però, in modo da avere un effetto più ordinato del solito. In questo modo ti sentirai come nuova e pronta a tuffarti nella nuova stagione e nei tanti impegni che la caratterizzano. Se hai già un colore, puoi optare per lo stesso, magari con una sfumatura più chiara o brillante, in modo da avere quel tocco in più che pur non risaltando poi molto ti aiuterà a sentirti diversa senza eccessi.

