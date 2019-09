Capelli crespi? Lo styling giusto è ondulato – VIDEO

Capelli crespi? Lo styling che fa per te è assolutamente ondulato. Morbide onde studiate e naturali è il look che ti ringiovanisce – VIDEO

Capelli crespi, lanosi, sfibrati, tendenti al fino? Quale styling adottare? meglio non portare la chioma stirata liscia. In questo modo tenderesti ad apparire trasandata e più vecchia di quanto sei

Leggi anche: Come asciugare i capelli crespi in modo corretto: metodo efficace – VIDEO

Lo styling giusto per un look giovane è rigorosamente studiato e ondulato naturale. Segui il video per i consigli

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI