I giorni passano, lasciando lentamente entrare un nuovo anno che ribatte le carte zodiacali. Scopri se secondo il tuo segno, l’amore potrebbe bussare alla tua porta

Alcuni lo associano ad un mito, altri lo vedono come un segno del destino. Qualunque sia il suo significato, Cupido rimane un emblema dell’amore a prima vista. Simbolo universale dell’amore a cui è dedicata un’intera giornata, rappresenterebbe la controparte romana di Eros, divinità greca dell’amore e delle passioni appassionate. Scopri se le sue frecce sono riservate a te per il prossimo anno in base al tuo segno zodiacale.

Troverai l’amore? Scopri cosa ha in serbo per te il 2020

Ariete

In cima alla lista e tuttavia classificato tra i cattivi studenti dello zodiaco, dovrai aspettare di nuovo prima di trovare il fortunato vincitore. Il prossimo anno ti spingerà a compiere un’introspezione generale per capire meglio cosa ti aspetti dalla vita e dalle tue relazioni. Le stelle lo hanno capito bene: è solo dopo aver fatto il punto su questi ultimi che sarai pronto a essere ricettivo per incontrare l’amore.

Toro

Anche se non sei un fan del cambiamento, il prossimo anno sarà fondamentale per rivalutare le tue priorità. Da solo o in coppia, ti troverai di fronte a una decisione importante ma stai tranquillo, sarà positivo e favorevole al tuo cuore.

Gemelli

Romanticismo e storie sentimentali non sono previste per il 2020. Dovrai pensare che a volte è necessario essere soli per affrontare le relazioni future con maggiore maturità. Approfitta di questo tempo libero per la riflessione e non lasciarti ingannare dagli ostacoli che ti ostacolano.

Cancro

Se esiti ancora a impegnarti in una relazione seria, il 2020 sarà l’anno ideale per armarti di coraggio e prendere le giuste decisioni. Le configurazioni astrali supporteranno tutte le tue iniziative e infine ti permetteranno di vivere un idillio nell’immagine delle tue aspirazioni romantiche.

Leone

Le cose stanno diventando difficili per il Leone. Se sei un nativo di questo segno e vuoi impegnarti in una storia d’amore, sappi che ci si aspetta qualche turbolenza. Differenze di opinione possono emergere all’interno della coppia. Il tuo partner, stanco di controversie ripetitive, tenderà a prendere in considerazione alcune decisioni con conseguenze irreversibili.

Vergine

Se la tua ricerca dell’amore era sinonimo di ansia, sappi che il nuovo anno potrebbe cambiare tutto portando nuove prospettive. Il tuo approccio all’amore subirà una notevole evoluzione, essenzialmente legata al tuo circolo sociale che si allargherà sempre di più.