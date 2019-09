Scopri se sei tra i segni zodiacali più noiosi dello zodiaco o se, al contrario, sei una con la quale ci si diverte sempre.

Fonte: Istock

Quando si parla di caratteristiche legate alla persona, specie se ci si basa sui rapporti personali, si tende a dare molta importanza a particolari come quello dell’essere noiosi. Dopotutto, avere a che fare con una persona che non sa come rendere interessante un argomento non è una cosa piacevole, specie se non si ha confidenza o gli argomenti di conversazione sono carenti. Essere noiosi però è una caratteristica che esiste e che a volte può riguardare solo certi contesti ed altre ricoprirli del tutto. Visto che come spesso capita anche questo modo di essere può dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto qual è il look autunnale più adatto per ogni segno zodiacale e quali sono i segni che puntano sempre in alto scopriremo quali sono i più noiosi e quali quelli che, invece, non lo sono affatto.

Oroscopo: i segni più noiosi dello zodiaco e quelli che non lo sono affatto

Fonte: Istock

Ariete – Per nulla noiosa

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone così dinamiche che annoiarsi in loro compagnia è praticamente impossibile. Sempre pronte a fare qualcosa di nuovo, sanno stancarsi e stancare al punto da far apparire la noia stessa come qualcosa di positivo. Di indole allegra sono ottimi oratori e ancor più persone d’azione. Con loro, ogni giorno ci sono delle novità, a volte piacevoli e a volte più simili a delle seccature. Una cosa è certa, però, sanno sempre come accendere la giornata delle persone che li circondano, a prescindere dalla loro voglia di farsela movimentare.

Fonte: Istock

Toro – Un po’ noiosi per chi è diverso da loro

I nativi del Toro sono persone che amano vivere di cose semplici e che per questo motivo tendono a curarsi solo delle cose che gli stanno veramente a cuore. Per loro, la vera serenità è quella data dalla compagnia delle persone giuste e dal fare ciò che più piace senza freni o impedimenti di alcun tipo. Traggono piacere da cose come il cibo, l’alcol e le serate in compagnia degli amici e questo, alla lunga, può finire con il risultare noioso per chi vede la vita in modo diverso o necessita di altri stimoli. Stare con loro è quindi molto rilassante ma a volte poco eccitante. Tutto sta alle persone con le quali si accompagnano. Perché diciamocelo, se trovano quelle giuste ed in grado di apprezzare i loro interessi, la parlantina non gli manca di certo.

Fonte: Istock

Gemelli – Per nulla noiosi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono così contro il concetto stesso di noia da non poter mai e poi mai risultare noiosi. Pur di vivere qualcosa di interessante sono pronti infatti a fare nuove esperienze, conoscere persone nuove e tuffarsi letteralmente nell’ignoto. Forse, pensandoci bene, l’unica cosa che potrebbe risultare noiosa in loro è il desiderio estremo di dove fare sempre qualcosa anche quando l’atmosfera è piacevole e la voglia di tutti è di starsene tranquilli per un po’. Insomma, sono persone con l’argento vivo addosso e che di conseguenza vanno prese con le giuste misure, soprattutto da chi alla noia non è poi così contrario e ogni tanto vorrebbe persino sperimentarla per riposare la mente e staccare da tutto per un po’.

Fonte: Istock

Cancro – Un po’ noiosi

Ebbene si, i nativi del Cancro per certi versi sanno essere noiosi. Ciò avviene perché nel loro piccolo amano le cose tranquille e gli basta davvero pochi per starsene tranquilli e rilassati. Una cena tra amici, una serata a casa con i parenti o la persona che amano e per loro la perfezione è raggiunta. Un modo di pensare decisamente distante da chi ha il continuo bisogno di sperimentare cose nuove e di provare emozioni sempre diverse. Per non annoiarsi in loro compagnia è quindi fondamentale pensarla come loro e provare piacere per le stesse cose. Così, mal che vada ci si annoierà in due ma sarà un tipo di noia piacevole, in grado di cullare tra le sue braccia e di rilasare al contempo. Cose che ai nativi del segno piacciono un mondo.

Fonte: Istock

Leone – Quasi per nulla noiosi

I nati sotto il segno del Leone hanno sempre qualche novità con la quale intrattenere le persone che gli stanno intorno e per questo motivo è davvero difficile che risultino in qualche modo noiosi. Ciò può accadere se iniziano a parlare di se o si concentrano, come a volte fanno, esclusivamente su se stessi. Se si escludono questi momenti particolari, di loro si può dire che sanno come intrattenere gli altri e risultare interessanti e tutto grazie alla parlantina e alla capacità di coinvolgere chi hanno intorno in tutto quello che fanno. La loro vitalità è praticamente contagiosa e una volta sperimentata è difficile staccarsene. Se si decide di passare del tempo con loro, quindi, si può stare tranquilli perché la noia non sarà mai invitata.

Fonte: Istock

Vergine – Noiosi

Si può dire che per certi versi i nativi della Vergine vivano un po’ in un loro mondo fatto solo di ciò che gli interessa. Questo, unito al fatto che non spiccano di empatia verso gli altri finisce con il renderli spesso noiosi perché interessati solo a se stessi e a ciò che reputano adatto a loro. Chi desidera passare del tempo in loro compagnia dovrà quindi tenere conto del fatto che si farà sempre e solo ciò che piace a loro perché attività non di loro interesse non saranno minimamente considerate. Un modo di fare che è davvero difficile fargli cambiare e che alla lunga può diventare insopportabile specie alla luce del fatto che non si sentono minimamente in colpa per questa sorta di mancanza che unita alla noia che si può finire con il provare nel far sempre cose che non piacciono non aiuterebbe alcun tipo di rapporto. Insomma, per frequentarli senza il rischio di annoiarsi è meglio accertarsi di avere gli stessi gusti.

