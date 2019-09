Stasera in tv, venerdì 6 settembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi per la prima serata, quelli che ti proporranno i canali in chiaro più seguiti. Arriva il palinsesto!

Questa sera iniziamo a prepararci al weekend con una serata rilassante ma divertente in compagnia del meglio che il piccolo schermo avrà da offrirci.

Film, show o serie tv, che cosa preferirai seguire? Scopriamolo insieme.

Consultiamo il palinsesto televisivo, l’elenco dei programmi che la tv ci proporrà per la prima serata di oggi. Ce n’è veramente per tutti i gusti e a voi non resterà che scegliere ciò che più vi aggrada.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 6 settembre

Rai Uno – Miss Italia 80 (Show)

tutto sarà impeccabile per l’ottantesimo anniversario del concorso di bellezza che ha accompagnato la storia del costume italiano. Per la finale un’orchestra di 24 elementi, un corpo di ballo di soli uomini, tanti ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, del teatro, del giornalismo, ecc, accompagneranno le 80 ragazze rappresentati tutte le regioni italiane e scelte tra 200 concorrenti, con un criterio che intende premiare non solo la bellezza ma anche il talento e l’unicità dei loro caratteri.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 12 – Vertigini (Telefilm)

Crollo nervoso o qualcuno che trama nell’ombra? Questa volta la squadra è chiama a indagare sul misterioso svenimento del capo della logistica di un deposito di armi della Marina.

Rai Tre – Le verità nascoste (Film)

Mentre il dottor Norman Spencer lavora ai suoi esperimenti genetici sua moglie Claire vive nella loro villa isolata dove inizia percepire qualche cosa di strano. Porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno. Claire non è sola in casa.