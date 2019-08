Meteo lunedì 19 agosto: caldo, ma solo al centro sud

Nella giornata di lunedì attese condizioni di clima stabile e sereno lungo tutta la Penisola. Il caldo forte si avvertirà in particolare al centro-sud con picchi fino a 40°C.

Concluso un fine settimana all’insegna delle temperature piacevoli, il post Ferragosto si apre con il bel tempo ma soprattutto con il ritorno dell’anticiclone africano che prenderà il posto di quello delle Azzorre. Come questa domenica, domani sulle regioni centrali e del meridione i cieli saranno limpidi e la colonnina di mercurio in progressiva salita.

Secondo le più recenti previsioni il caldo africano si farà sentire in particolare tra martedì e mercoledì quando non sono escluse punte di 40°c nell’entroterra del centro e in alcune zone del sud. Confermato invece il clima più fresco al nord con possibili piogge in arrivo sulle Alpi e altrove.

Le previsioni del 19 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con cieli nuvolosi in mattinata e probabili piogge sull’arco alpino. Nelle altre aree previsto asciutto, ma con sole soltanto sulla Romagna. Nelle ore pomeridiane attesa instabilità con temporali ed acquazzoni sulle zone alpine e pedemontane del Piemonte e dell’Emilia. Spazi di sereno ampi sugli altri settori. Alla sera fenomeni importanti sul Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia. Nelle restanti aree tante nuvole pur senza precipitazioni.

Il cielo al centro

Chi si trova sulle regioni centrali incontrerà in mattinata della globale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di meteo secco e soleggiato un po’ ovunque. Della nuvolosità innocua si verificherà sull’Appennino. Nelle ore serali di nuovo meteo stabile con cieli perlopiù sereni o con poche nuvole sulle coste tirreniche.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso un mattinata un clima stabile e nel complesso sereno non fosse per qualche nuvoletta sulla Sicilia e Campania. Nelle ore pomeridiane atteso tempo stabile sia sulle zone peninsulari, sia su quelle insulari con prevalenza di sole e delle nuvole di passaggio sulla Sicilia. Nelle ore serali asciutto un po’ ovunque con spazi di sereno ampi.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in salita.

