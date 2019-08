A sorpresa Richard Gere sbarca a Lampedusa in soccorso dell’organizzazione Open Arms e dei migranti ancora abbandonati su una nave al largo dell’isola

Richard Gere è da sempre noto per la sua carriera come attore ma anche per il suo impegno umanitario al fianco dei più deboli.

Lo ha dimostrato ancora una volta sbracando nelle ultime ore a Lampedusa per correre in soccorso dei migranti e della ONG Open Arms che attualmente ha una nave al largo delle coste italiane con 121 persone a bordo.

Non solo testimonial Richad Gere, ma volontario vero. Appena arrivato in Sicilia, il celebre attore americano ha deciso correre in soccorso dei migranti. Così, accompagnato dai volontari dell’organizzazione e da Chef Rubio, è salito sulla nave dei migranti portando viveri. E domani, 10 agosto, parlerà in pubblico durante una conferenza stampa per ribadire il suo impegno.

