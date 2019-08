Il mese di Luglio ci ha appena salutati ed ora è tempo di mescolare di nuovo le carte e scoprire chi saranno i segni che passeranno un fantastico Agosto

Il mese di agosto si profila nel sole e nelle vacanze estive. Secondo l’astrologia, ci sono cinque segni che trarranno il massimo da questi trentuno giorni. Fai parte di uno di loro? Scopri chi saranno i fortunati e chi farà un incontro inaspettato.

L’ottavo mese dell’anno è appena iniziato. Che tu sia in vacanza o in ufficio, nessuno sfuggirà alle previsioni di Agosto. Secondo le configurazioni celesti, cinque segni vivranno trentuno giorni meravigliosi. Scopri se faiparte di loro.

Acquario

Questo mese sarà la radura che stavate aspettando da molto tempo. Attanagliato in un pesante silenzio, eri bloccato in una spirale di routine e solitudine. Farai un incontro inaspettato che ti farà credere di nuovo nell’amore. Questa persona ti farà sentire sotto una nuova luce ti renderà più entusiasta e sarai finalmente in vena di festa. Sentirai il tuo cuore che batte all’impazzata.

Vergine

Raccoglierai i frutti dei tuoi sforzi e del tuo duro lavoro. Come la formica nella favola di Molière, ti sei sacrificato per la tua vita professionale a scapito del tuo tempo libero. Stai tranquillo, puoi riposare senza colpa perché le tue iniziative saranno accolte. Questa evoluzione della tua carriera arriverà al momento giusto perché ti sei esaurito. Ti godrai le tue vittorie e bei momenti con i tuoi cari ed i tuoi amici. Te lo meritavi.

Capricorno

La prima parte di questa estate ti ha lasciato un pò sconcertato e confuso. Questa costante introspezione ha leggermente influenzato la tua serenità. Fortunatamente, questa delicata situazione avrà finalmente un lieto fine. Le tue domande e i tuoi dubbi svaniranno finché non eliminerai i tuoi vecchi demoni. Questa trasformazione spirituale completerà un bilancio che ha capovolto le tue emozioni. Mettendo il dito sulle tue incertezze, ti sentirai più sereno per affrontare i pericoli della vita quotidiana.

Scorpione

Di solito molto allegro, questa prima stagione ti ha lasciato affamato. La tua fatica sarà palpabile e sentirai questa energia negativa per i tuoi cari. Fortunatamente, nei prossimi giorni soffierà un vento di rinnovamento. Incontrerai persone che sapranno farti uscire dalla tua zona di comfort. Questi renderanno la tua estate una stagione scandita da risate folli e avventure insolite. Approfitta di questo periodo per riempirti di buon umore. Te lo meriti.

Sagittario

Quest’estate sarà un buon momento per incontrare finalmente l’amore. La tua aura seducente e carismatica attirerà un partner per soddisfare le tue esigenze. Non c’è bisogno di fare sforzi per incontrarlo, sarà naturalmente attratto dalla tua leggerezza. Mostrati disponibile e amichevole perché sarà in grado di sollecitarti in un momento in cui non sarai preparato. Sguardi di seduzione e brucianti saranno di rigore durante questo mese di Agosto.

