Scopri quali sono i segni dello zodiaco che è meglio avere come vicini di ombrellone e quali è meglio non avere affatto.

Fonte: Istock

Estate vuol dire vacanza e sono in tantissimi a scegliere ogni anno il mare. Sole, sabbia e onde nelle quali tuffarsi sono il sogno estivo di sempre e quando arriva il momento di goderselo si è sempre felicissimi e pronti a dar vita a relax e divertimento. Chi è solito frequentare le spiagge, sa bene come i vicini d’ombrellone possano fare la differenza in una stagione balneare estiva. A seconda di chi ci si trova accanto, infatti, le vacanze possono assumere tutto un altro aspetto. Perché, diciamocelo, i vicini possono essere una benedizione per quanto divertenti e/o silenziosi ma trasformarsi anche in un incubo se si mostrano invadenti o troppo chiacchieroni. E visto che molti aspetti del carattere sono influenzati dalle stelle, oggi dopo aver visto quali segni zodiacali sono in grado di amare e quali attendono con ansia il week end, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che è meglio avere come vicini di ombrellone e quali è meglio non avere affatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questi segni zodiacali hanno bisogno di programmare la propria vita

Oroscopo – I segni zodiacali che si rivelano ottimi vicini di ombrellone e quelli che non lo sono affatto

Fonte: Istock

Ariete – I vicini amichevoli ma non sempre

I nati sotto il segno dell’Ariete rientrano tra quei segni che possono rivelarsi sia buoni vicini che vicini che si vorrebbe decisamente evitare. Il tutto dipende dall’affinità che c’è al primo sguardo e dalla probabilità o meno di poter iniziare tutto con il piede giusto. Se ci si trova d’accordo su alcuni punti e la convivenza inizia in modo pacifico, tra uno scambio di battute e l’altro si può infatti arrivare addirittura a stringere amicizia, scoprendosi così affini da volersi incontrare anche ogni giorno. Se si è del tutto diversi, però, le cose potrebbero non andare allo stesso modo e i nativi dell’Ariete potrebbero mostrarsi poco collaborativi e sopratutto troppo attenti ad azioni e parole, al punto da far passare la voglia di incontrarli. Sono quindi dei vicini che è bene avere solo se si ritiene di avere una compatibilità con questo segno.

Fonte: Istock



Toro – I vicini tranquilli

I nativi del Toro sono solitamente dei buoni vicini d’ombrellone. Il loro unico interesse è infatti quello di rilassarsi e raramente si interesseranno a quello che fanno gli altri. Non eccessivamente rumorosi e concentrati più che altro su se stessi e sui chi è con loro, sembrerà quasi che non ci siano. Allo stesso tempo saranno sempre disponibili a scambiare due chiacchiere, creando un’atmosfera serena e rilassante. Dopotutto, quello di vivere momenti sereni è il loro obiettivo principale e raramente agiranno in modo da ottenere risultati diversi. Averli come vicini è quindi sempre positivo e chissà che tra un saluto e l’altro non possa nascere anche dell’altro, portando il rapporto anche al di là delle quattro chiacchiere da spiaggia.

Fonte: Istock



Gemelli – I vicini turbolenti

Avere per vicini i nati sotto il segno dei Gemelli significa avere sempre qualcosa da vedere o ascoltare. La loro indole li porterà infatti a fare spesso dei drammi per cose da nulla e, incuranti di chi avranno attorno, saranno sempre in grado di attirare l’attenzione con modi di fare spesso eccentrici o inattesi. Se si ha voglia di distrarsi ascoltando le loro bizze, averli come vicini sarà quindi divertente. Se al contrario si desiderano calma e silenzio, le cose non saranno sempre piacevoli e si dovrà sperare nei loro giorni no e in cui sono più taciturni per avere la pace desiderata. All’interno dello zodiaco sono sicuramente i vicini più imprevedibili e dai quali ci può aspettare di tutto e a tutte le ore del giorno.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – I vicini silenziosi

I nativi del Cancro sono vicini solitamente silenziosi in quanto timidi e poco propensi a stringere amicizia con gli estranei. Forse a volte si può sentire il loro sguardo puntato addosso ma per il resto, a meno di non cercare volutamente un contatto, saranno sempre sulle loro, silenziosi e tranquilli. Inoltre, il loro essere lunatici può portarli a non presentarsi in spiaggia anche per giorni lasciando di fatto il campo libero. Chi non vorrebbe avere dei vicini troverà quindi in loro quelli quasi ideali.

Fonte: Istock

Leone – I vicini ingombranti

I nati sotto il segno del Leone tendono sempre a farsi notare e a voler stare al centro dell’attenzione. Averli come vicini è quindi problematico se l’intento è quello di rilassarsi e prendere il sole in silenzio. La loro presenza sarà sempre ingombrante sia per come si muovono che per come e quanto parlano e non è da escludere che siano i primi a cercare un contatto, attaccando bottone e ponendo così fine al bisogno di relax e tranquillità. C’è da dire, però, che se ci si trova nella condizione di voler conoscere gente possono essere le persone perfette, in grado di coinvolgere e far conoscere perfetti estranei tra loro. Ovviamente bisognerà accettare il fatto che a loro spetterà sempre e comunque un ruolo da protagonisti. Unico modo per andare d’accordo senza rischio di scontri e incomprensioni.

Fonte: Istock



Vergine – I vicini scomodi

I nativi della Vergine non sono sempre buoni vicini. Dalla loro hanno infatti il vizio di osservare tutti con sguardo critico e di lasciarsi andare persino a dei commenti su ciò che vedono. Ciò li porta a creare un’atmosfera spesso rigida e pesante che può rovinare il contesto tipicamente vacanziero della spiaggia. Il loro innato pessimismo, ovviamente, non migliorerà affatto le cose e se li si hanno come vicini, l’unica cosa in cui sperare è quella di riuscire a coinvolgerli in modo positivo o scoprirli già concentrati su altri vicini, cosa che renderà immuni ai loro sguardi e alla sensazione di essere sempre controllati da qualcuno.

Clicca su successivo