Rai Uno – Mia moglie, mia figlia, due bebè (Film)

Una moglie bellissima, una figlia intelligente e spigliata, Antonio Novelli è orgoglioso della sua famiglia almeno fino a quando due gravidanze inattese non giungeranno a turbare i suoi piani di una vita all’insegna della quiete: mamma e figlia sono entrambe in dolce attesa.

Rai Due – Pallavolo Femminile – Qualificazione Olimpica – Olanda Vs Italia (Sport)

Per le pallavoliste azzurre è giunto il momento di affrontare le ragazze olandesi, cercando di fare un nuovo passo verso le Olimpiadi del prossimo anno.

Rai Tre – Hudson e Rex – Stagione 1 Episodio 1 – La Caccia (Telefilm)

Mentre porta a correre Rex,Charlie assiste al rapimento di una ragazza, Evelyn. Il suo zaino verrà ritrovato in un furgone abbandonato e da lì si risale al suo indirizzo. Si viene così a sapere che il padre della ragazza è un sicario attivo circa 16 anni prima. Forse il rapimento è un modo per spingere l’uomo a tornare in attività.