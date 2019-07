Scopri in che rapporto sono i nativi del Leone con gli altri segni zodiacali.

Fonte: Istock

I 12 segni zodiacali hanno la prerogativa di essere tutti diversi tra loro, motivo per cui sono altrettanto diversi i rapporti che intrecciano una volta che si incontrano. Per questo motivo, a volte, basta conoscere il segno zodiacale di una persona per capire se si andrà o meno d’accordo e cosa può riservare il futuro. Certo, il solo segno zodiacale non può dire tutto e per avere un quadro più completo è indispensabile conoscere anche i rispettivi ascendenti. Ciò nonostante, almeno ad un livello superficiale è possibile capire a quale destino si andrà incontro e quali passi muovere, ammesso che ciò sia possibile, per provare ad andare d’accordo anche quando le incompatibilità hanno il sopravvento. Dopotutto i segni zodiacali sono solo una guida alla quale vanno unite esperienze personali, carattere e sentimenti che hanno la sorprendente capacità di essere sempre imprevedibili. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi e quali sono le caratteristiche del segno del Leone, visto che quest’ultimo è il segno del mese, oggi scopriremo quali sono i rapporti tra i nati sotto il segno del Leone e gli altri segni dello zodiaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che non accettano chi la pensa diversamente

Oroscopo – I nativi del Leone e il rapporto con gli altri segni zodiacali

Fonte: Istock

Leone – Ariete

Si tratta in entrambi i casi di segni molto egocentrici e che mirano sempre ad essere al centro dell’attenzione. Tra loro quindi possono esserci odio o amore senza mezze misure. In amicizia sanno stimolasi a vicenda ma solo se uniti da un forte legame mentre sul lavoro si tratta di segni che possono competere al fine di arrivare sempre più in alti, migliorandosi a vicenda. In entrambi i casi, però, è indispensabile che entrambi sappiano gestire la propria fame di attenzioni, evitando di entrare in una competizione spietata che finirebbe solo con il far uscire il peggio da entrambi. Per finire, in amore, possono fare davvero scintille purché siano disposti a regnare insieme e senza contrasti.

Fonte: Istock

Leone – Toro

I rapporti tra questi due segni sono particolarmente difficili in quanto raramente i nativi del Leone riescono a farsi comprendere da quelli del Toro. Questi ultimi non amano affatto il loro volersi sempre pavoneggiare e sicuri di se come sono non esitano a dirlo, catturandosi così le inevitabili antipatie. In campo lavorativo l’irruenza del Leone unita alla calma del Toro potrebbe portare a grandi traguardi, a patto che entrambi abbiano voglia di collaborare insieme. In amore è difficile che i due riescano ad andare d’accordo e se ci riescono è solo perché disposti a scendere a compromessi che di solito corrispondono ad una minor eccentricità dei Leone e ad un saper fare sempre da spalla dei Toro.

Fonte: Istock

Leone – Gemelli

I nati sotto il segno del Leone e dei Gemelli hanno diversi punti in comune che ben si bilanciano con quelli in contrasto. Da amici sanno sempre come divertirsi unendo i punti di forza che sono solitamente intraprendenza per i primi e voglia di esplorare confini sempre nuovi per i secondi. Sul lavoro il rischio è che si trovino troppo bene a cooperare, finendo con il distrarsi più volte. E in amore? Insieme possono andare estremamente d’accordo se prima di fare sul serio imparano a conoscersi e a coordinarsi. In particolare, i nativi del Leone dovranno imparare ad accettare le uscite di testa dei Gemelli che a loro volta si dovranno accontentare di un posto in secondo piano per dar modo agli altri di brillare.

Se vuoi restare sempre aggiornata su ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Leone – Cancro

Due segni estremamente compatibili se da entrambe le parti c’è voglia di venirsi incontro. In amicizia ci sarà sempre un dare e a vere continuo che spingerà entrambi a migliorarsi a vicenda, ancor meglio se nel mezzo intercorre anche l’ambiente lavorativo. Ciò in cui questi due segni riescono meglio è però l’amore che va coordinato con i Leone un po’ meno al centro del mondo e i Cancro disposti ad accettare le loro manie di grandezza. Supportandosi a vicenda, sapranno sempre come capirsi, creando un’alchimia davvero unica.

Fonte: Istock



Leone – Leone

Strano ma vero, l’incontro tra i due segni rischia di essere estremamente focoso, al punto da rischiare di lasciare delle vittime. Volendo primeggiare su tutti sono praticamente quasi impossibili sia rapporti di amicizia che in campo lavorativo, a meno che da entrambe le parti non ci sia una gran voglia di competere e sfidarsi di continuo. Anche l’amore è di difficile gestione e questo sebbene di base ci sia una forte attrazione fisica che renderebbe il tutto semplicemente speciale. Peccato per il caratterino e l’incapacità di cedere che li contraddistingue.

Fonte: Istock

Leone – Vergine

Difficile stabilire i rapporti tra questi due segni. Così come i Leone amano agire d’istinto, certi di non sbagliare mai, i nativi della Vergine necessitano di tempi tutti loro, scanditi da elucubrazioni mentali e decisioni da prendere. Un’amicizia tra i due segni sarebbe quindi costantemente in disequilibrio, così come un rapporto lavorativo anche se in questo caso ci sarebbero margini di miglioramento se entrambi si impegnassero in tal senso. In amore, per andare d’accordo hanno bisogno di un sentimento forte abbastanza da limare i tanti spigoli che hanno e a causa dei quali, altrimenti, rischierebbero di ferirsi.

Clicca su successivo