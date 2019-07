Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: il Leone.

Scheda del Leone

Periodo: Dal 23 Luglio al 22 Agosto

Pianeta dominante: Sole

Colore del segno: Arancione

Pietra porta fortuna: Diamante

Giorno fortunato: Domenica

Fiore indicato: Girasole

Tutto sul segno del Leone

Il segno in generale

Il Leone è il quinto segno dello zodiaco. Le native di questo segno sono persone solari ed altamente egocentriche. Per loro stare al centro dell’attenzione è quasi un bisogno primario tanto che tutto ciò che fanno si concentra su questo obiettivo. Solari e allegre sanno sempre come conquistare gli altri grazie anche all’enorme sicurezza che hanno dei propri mezzi e che ostentano senza alcun problema. Generose, sebbene ci sia sempre il dubbio che lo siano più per farsi notare che per reale voglia di donare agli altri, sanno essere coraggiose e non hanno mai paura di intraprendere nuove avventure, comprese quelle che creerebbero qualche timore negli altri. Orgogliose, cercano sempre di puntare al meglio facendo di tutto per raggiungerlo e si aspettano lo stesso dalle persone che reputano a loro affini o con le quali decidono di legarsi, vuoi per amicizia che per amore.

Quando non ottengono ciò che vogliono sanno mostrare un altro lato di se, sicuramente meno cordiale e risoluto ad avere la meglio. Per loro chi è contro di loro diventa una sorta di nemico dal quale guardarsi e da battere sia con l’intelligenza che a parole. Averli come amici può essere uno sprono costante a migliorarsi mentre averli contro è sicuramente una fonte di stress data anche dal loro atteggiamento che in momenti ostili sa essere piuttosto pesante da sopportare.

Studio e lavoro

Motivate come non mai, le native del segno amano porsi degli obiettivi da raggiungere e superare di volta in volta e questo, almeno in parte, fa di loro delle persone vincenti, soprattuto perché raramente accettano una sconfitta. Quando l’obiettivo a cui mirano è più arduo del previsto si mettono d’impegno, cercando in tutti i modi di perfezionarsi al fine di raggiungerlo. Per loro si tratta di un modo di fare naturale e che pertanto si aspettano anche dagli altri. Se nello studio puntano solo a dare il massimo, nel lavoro si impegnano per salire sempre di livello in modo da poter gestire anche il lavoro altrui ed ergersi al comando, un ruolo che gli piace più di qualsiasi altro e nel quale, tra le altre cose, riescono piuttosto bene.

Relazioni

Le native del Leone tendono a relazionarsi in modo piuttosto aperto con tutti ma creano rapporti solidi solo con coloro che reputano al loro livello o che non considerano dei potenziali rivali. Visto che per loro è indispensabile avere l’attenzione altrui, cercano sempre di evitare di inserire nella propria cerchia persone in grado di rubargli la scena. Un po’ differente è il loro modo di gestire le relazioni sentimentali. Nel partner cercano infatti una sorta di spalla, qualcuno che sia in grado di sostenerle e di dar loro manforte in ogni situazione. Il compagno giusto deve quindi essere qualcuno che reputano quasi al loro livello ma che sappia restare in disparte lasciando a loro la luce dei riflettori. Se poi è disposto a fare anche lavoro di squadra per sostenerle, allora saranno più che bendisposte a donargli tutto il loro amore.

Sicure come poche non hanno bisogno di molte conferme ma amano chi sa farle sentire costantemente corteggiate e coccolate. Un tipo di attenzioni che considerano speciale e per il quale arrivano legarsi in modo ancor più speciale alla persona che amano.

