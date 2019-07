Meteo domenica 21 luglio: sereno ovunque e temperature in salita

Nella giornata di domenica atteso bel tempo ovunque con cieli limpidi da nord a sud salvo qualche pioggia nelle ore pomeridiane sulle Alpi. Le temperature saranno in salita sebbene lontane da quelle desertiche di qualche settimana fa. Le massime infatti si attesteranno tra i 30 e i 35 °C. I mari saranno poco mossi e i venti deboli.

Superato un sabato caratterizzato da un meteo instabile e in alcune zone del settentrione e del meridione disturbato dall’acqua domani il tempo sarà tipicamente estivo con sole diffuso lungo tutta la Penisola e la colonnina di mercurio in netta salita. Chi si trova al mare, potrà tuffarsi in piena tranquillità visto che saranno solo leggermente mossi.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 21 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord