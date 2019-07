Ci sono donne che amano essere corteggiate ed altre che, invece, preferiscono l’azione. Scopri come la pensano le donne dello zodiaco.

Quando si parla di amore e conquiste sentimentali, ognuno di noi ha le sue idee. Queste sono solitamente frutto delle esperienze acquisite negli anni, del temperamento e dei sogni di ogni persona e tendono a cambiare anche di molto da persona a persona.

Se si parla di relazioni, ad esempio, ci sono persone che preferiscono essere corteggiate e altre che invece si sentono più a proprio agio nel compiere la prima mossa in modo da dettare in qualche modo le regole del corteggiamento.

Visto che questo aspetto è almeno in parte influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto come flirtano le donne dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali più misteriosi, scopriremo quali sono le donne dello zodiaco che amano essere corteggiate e quali quelle che preferiscono il contrario.

Oroscopo: le donne dello zodiaco che amano corteggiare e quelle che preferiscono agire

Ariete – Quelle che preferiscono guidare il gioco

Sempre attive, le nate sotto il segno dell’Ariete, pur non disprezzano coloro che si fanno avanti nel corteggiarle (a patto che lo facciano bene), preferiscono prendere l’iniziativa o, quantomeno, guidare a loro modo il corteggiamento. Di solito, quindi, amano far capire di essere interessate, lanciando sguardi diretti e facendo qualche battutina ironica. Quando capiscono di essere state comprese, iniziano ad attendere la mossa successiva per contrattaccare. In questo modo hanno la sensazione di poter guidare il gioco e questo le rende particolarmente entusiaste. Attenzione, però, perché si stancano facilmente e quando ciò accade possono essere davvero imprevedibili.

Toro – Quelle che amano essere corteggiate con eleganza

Le native del Toro tengono molto alla forma e quando si parla di corteggiamento amano chi si sa fare avanti con eleganza e decisione. Un connubio che con loro non è sempre facile da mantenere perché riescono a trovare eccessive cose all’apparenza normali e ritenere che non si sta facendo molto quando magari, dall’altra parte, ci si ferma solo per non urtare la loro sensibilità. Corteggiarle è quindi parecchio complesso ma quando si è sulla buona strada sanno come farlo capire grazie a sguardi e sorrisi che parlano da soli e che sanno trasmettere l’energia giusta per andare avanti.

Gemelli – Quelle che non hanno ancora deciso

Ebbene si, le nate sotto il segno dei Gemelli sono come spesso accade indecise. Anche nella delicata fase del corteggiamento non sanno quindi cosa preferire. Se a volte amano l’idea di essere corteggiate con grande romanticismo, altre sentono invece il bisogno di mettersi in azione, agendo come sentono per poi scoprirne i risultati. Il problema è che spesso cambiano idea in corso d’opera creando un po’ di confusione in quello che di solito viene definito gioco di ruoli. Un aspetto del quale, fortunatamente, sono consapevoli prendendo quasi sempre con ironia eventuali problemi o incomprensioni dovuti al loro modo di fare. Di certo, però, in loro compagnia è difficile annoiarsi.

Cancro – Quelle che pretendono di essere corteggiate

Le native del Cancro non hanno mezzi termini quando si parla di corteggiamento. Per loro è fondamentale che sia l’altro a fare la prima mossa e se ciò non accade possono prendere la cosa come un affronto tale da far perdere in loro ogni possibile interesse. Abituate ad essere coccolate da tutti, hanno grandi aspettative sulle modalità di corteggiamento e quando queste non si concretizzano possono restarci male. Per riuscire a corteggiarle, quindi, ci vogliono molta pazienza, spirito di intraprendenza e grande empatia.

Leone – Quelle che si divertono a corteggiare

Le nate sotto il segno del Leone non hanno grandi preferenze ma quando qualcuno gli piace non sono tipe da stare ad aspettare e se realmente convinte sono sempre pronte a muovere il primo passo. Una volta compiuto, però, attendono una sorta di risposta in grado di fargli capire come stanno andando le cose. Molto sicure di se, non si aspettano quasi mai reticenza e se non vedono subito entusiasmo dall’altra parte, specie dopo essersi esposte, tendono a prenderla sul personale e tutto con il rischio di allontanarsi anche in modo definitivo. Con loro, quindi, bisogna essere decisi ed in grado di trasmettere le proprie intenzioni.

Vergine – Quelle che corteggiano a giorni alterni

Le native della Vergine hanno sempre le idee un po’ confuse quando si parla di sentimenti. Se da un lato sognano il principe sul cavallo bianco, dall’altro amano ritenersi abbastanza emancipate da potersi permettere la prima mossa. Questa confusione di fondo tende a rendere le cose inizialmente complicate, almeno fin quando non scelgono una posizione da prendere. Una volta deciso come muoversi, le cose tendono a diventare più scorrevoli perché grazie alla capacità di osservazione di cui dispongono sono in grado di capire i sentimenti e le eventuali intenzioni che ci sono dall’altra parte. Un aspetto che tengono costantemente in considerazione e in base al quale si muovono.

