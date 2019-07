A Roma è ufo-mania. Avvisato oggetto volante non identificato

Nella serata di venerdì sui cieli di Roma è stata avvistata una misteriosa palla luminosa in movimento.

L’apparizione è durata pochi secondi. Un tempo comunque sufficiente per essere immortalata e diffusa attraverso le piattaforme sociali e poi via sito ufficiale del Messaggero. In molti pensano che si sia trattato di un ufo, ma potrebbe essere stato un drone.

