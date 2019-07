Filippo Magnini: l’eroe della spiaggia salva un turista – VIDEO

Filippo Magnini come un eroe sulla sulla spiaggia. Salva un turista con un malore improvviso mentre stava facendosi il bagno – VIDEO

Filippo Magnini non si è perso d’animo e senza pensarci su un attimo si è buttato in acqua per salvare la vita ad un turista in grave difficoltà. Infatti, l’uomo affetto da un malore mentre faceva il bagno è stato prontamente soccorso dall’ex nuotatore diventato l’eroe della spiaggia

Leggi anche: Monte-Salemi, parla la madre di Giulia: la verità verrà fuori – VIDEO

Il campione e la sua fidanzata Giorgia Palmas si trovavano molto vicini al bagnante nel momento del fatto. All’ex nuotatore sono bastate poche bracciate per raggiungerlo e l’ha tenuto a galla, evitando così che affogasse, fino all’arrivo dei soccorritori.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI