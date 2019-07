Antonella Clerici: “messa alla porta” dai vertici Rai – VIDEO

Antonella Clerici pare sia stata messa alla porta dai vertici Rai. Le motivazioni? Non si conoscono ancora e il silenzio strategico della Rai fa insospettire – VIDEO

Antonella Clerici sembra essere stata “sbattuta fuori” da mamma Rai. Le motivazioni non si conoscono ancora ma è evidente, dalle foto di gossip, abbiamo visto la Clerici intenta a fare vacanza e a spassarsela mentre, dall’altra parte, la Isoardi concentrata sul lavoro.

Leggi anche: Anticipazioni tv: la Rai cancella Antonella Clerici?

la collega Elisa Isoardi si fa ritrarre, infatti, sui suoi profili social intenta a lavorare alla nuova edizione de “La Prova del Cuoco”. In effetti, questa differenza ha dato non poco da pensare. Vedere l’una completamente rilassata e l’altra in pieno ritmo lavorativo, ha innescato una serie di voci secondo le quali Antonella Clerici sarebbe rimasta senza lavoro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI