Cosa ci riserva l’estate quest’anno? Ad ogni segno dello zodiaco il suo destino. Ecco tutto ciò che ti accadrà.

Finalmente è arrivato il caldo, quest’anno si è fatto un pò desiderare ma poi è esploso e siamo tornati a respirare aria di vacanze, di mare, serate a ballare sulla spiaggia e a goderci il nostro tanto atteso ozio. Sei curiosa di scoprire cosa ti riservano gli astri in questa stagione? Le stelle ci rispondono e sollevano i nostri dubbi su tutte le nostre aspettative.

Ecco come sarà la tua Estate 2019 secondo il tuo segno zodiacale

Ariete

Per l’Ariete attivo e spericolato, è previsto un programma che ruota intorno al rinnovamento e all’entusiasmo. Questa stagione porterà a iniziative professionali che si riveleranno proficue e gratificanti. Non esitare a dare libero sfogo al tuo senso degli affari perché sembrerebbe che le tue idee valgano d’oro. Questo periodo sarà particolarmente ideale per il lavoro che necessita della sinergia di una squadra.

Toro

Il Toro sarà gratificato questa estate da incontri bellissimi. Uno di loro sarà incoronato con il sigillo d’amore. Questa relazione darà luogo a scambi vivaci e mutua trasformazione. Se sono già in una relazione, i Toro riscopriranno il loro partner e si innamoreranno come nei primi giorni.

Gemelli

Per i Gemelli, un segno impulsivo e un pò estroso, la stagione non sarà così frugale come una volta. Peggio: sarà segnato dalle disillusioni amorose che avranno il dono di guidare i Gemelli in una spirale di buio ma sapranno come recuperare questa stagione di delusione grazie agli amici.

Cancro

Il cancro sperimenterà un impulso di energia senza pari in questa stagione di sole. Si divertirà in vari campi della sua vita, come la sfera professionale o familiare. Questo segno godrà l’estate con una vera spinta di motivazione e un entusiasmo infallibile.

Leone

L’estate sarà un’occasione impareggiabile per ristrutturare la sua vita per il Leone. Avrà l’opportunità di ricaricare le batterie e di elaborare un piano d’azione dettagliato per i suoi obiettivi futuri. Saprà come raggiungerli con brio con una motivazione costante. Complimenti!

Vergine

La vergine, si godrà un’ estate che si prospetta un vero paradiso di pace e armonia. I nati sotto questo segno si concentreranno sul benessere di coloro che li circondano e saranno proattivi nelle attività di gruppo. Le vergini trovano anche uno slancio vitale senza precedenti nei loro progetti professionali che saranno presto elogiati dai loro pari.

Bilancia

Equilibrio: la stagione sarà favorevole al divertimento! Divertiti e non pensare a nient’altro. Vacanze, tempo libero, ballate, dite sì al piacere senza un pizzico di colpa. Questa volta per te sarà utile e ti aiuterà a considerare nuove prospettive.

Scorpione

Un’impasse finanziaria arriverà a scoraggiarti in questa stagione estiva. Ma state tranquilli: saprete come superarlo grazie al consiglio di coloro che vi circonderanno e mostreranno un sostegno ineguagliabile. Imparerai dai tuoi errori e imparerai delle lezioni definitive.

Sagittario

La tua vita professionale avrà successo. Non è senza contare i tuoi sforzi prolungati e la tua perseveranza che ti farà brillare con la tua gerarchia.

Capricorno

Sarà tempo per la creatività di mettere in atto e sviluppare nuove abilità. Approfitta di questa creatività per iniziare un hobby che ti attrae. Chissà, forse questa attività si trasformerà in vera passione?

Acquario

Brillerai nelle sfere del mondo e saprai come attrarre nuovi incontri grazie al tuo carisma e al tuo umorismo. Fai attenzione affinchè la tua relazione esaltante non tolga nulla ai tuoi impegni professionali.

Pesci

I raggi del sole aumenteranno la tua motivazione e la tua autostima. Questo ti consentirà di prendere decisioni audaci che delizieranno la tua vita. Il tuo entourage ne sarà deliziato.

