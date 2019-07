Scopri quali sono i segni zodiacali più esigenti in amore e quali non lo sono affatto.

Quando si parla di amore è normale provare ad immaginare come si può essere in una relazione o come una certa persona potrebbe comportarsi all’interno di un determinato rapporto. Per capirlo, spesso, l’unica cosa che si può fare è limitarsi ad osservare come le persone cambiano con il passare del tempo. In alternativa si può chiedere alle stelle, basandosi sui modi di essere dei vari segni zodiacali. Modi che, inutile dirlo, possono variare da persona a persona e tutto proprio in base all’ascendente delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più invidiati tra tutti e quali sono i segni dello zodiaco che amano troppo, scopriremo quali sono quelli più esigenti in amore e quali quelli che, invece, non lo sono per niente. Trattandosi di un modo di essere che è spesso legato a sensazioni ed emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente del segno che si intende controllare, in modo da avere un’idea più precisa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questi segni zodiacali non imparano mai dai propri errori

Oroscopo e amore: I segni zodiacali esigenti e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Mediamente esigenti

I nati sotto il segno dell’Ariete sono tendenzialmente degli spiriti liberi e questo li porta a non avere pretese estreme su eventuali partner. Certo, da un certo punto di vista esigono la fedeltà e delle attenzioni senza le quali la storia non potrebbe andare avanti ma essendo spesso presi dalle proprie cose, hanno più che altro bisogno di qualcuno che sia sempre pronto ad assecondarli e che non si tiri indietro quando c’è da stargli accanto. Per il resto, così come esigono una certa libertà sono anche disposti a darne, consci del fatto che in caso contrario finirebbero con lo stancarsi per primi.

Toro – Parecchio esigenti

I nativi del Toro hanno un’idea ben precisa di come dovrebbe essere un rapporto d’amore. Per questo motivo sono parecchio esigenti e non si fanno nessun problema ad ammetterlo. Dal partner pretendono prima di tutto fedeltà e sincerità, condizioni senza le quali non riescono neppure a pensare si portare avanti una relazione. Una volta ottenute quelle che per loro sono le basi fondamentali, si aggiungono anche sagacia, bellezza, prontezza di spirito e bontà d’animo. Tutti requisiti che per loro sono indispensabili e senza i quali potrebbero arrivare a decidere di troncare una storia. Perché quando amano vogliono pensare di poterlo fare per sempre e di certo non possono vedere un futuro con qualcuno che non rispecchi i loro ideali o che si mostri del tutto lontano dalla loro linea di pensiero.

Gemelli – Esigenti in modo variabile

I nati sotto il segno dei Gemelli appaiono come persone dall’andamento variabile. Quando vivono una storia d’amore, il loro essere esigenti cambia in base alle circostanze. Così se alle volte possono sembrare così aperti e liberali da non pretendere alcunché, altre arrivano a farsi così pretenziosi da rischiare di stancare il partner che, non abituato a determinate pressioni, si trova spiazzato. C’è da dire, infatti, che i nativi del segno tendono ad esprimere le proprie emozioni in modo caotico e quando si sentono poco sicuri possono diventare gelosi e ossessivi. Al contrario, quando tutto va bene, tendono a concedere più libertà così come a richiederne. Questi modi di fare, però, variano di continuo creando una mancanza di equilibrio nel rapporto. Ma dopotutto si sa che parte del loro fascino sta anche in questa altalena continua di emozioni, no?

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Molto esigenti

I nativi del Cancro sono molto esigenti. Lo sono per diverse cose per le quali non sono mai disposto a scendere a compromessi. Se da un punto di vista estetico possono rivelarsi meno pretenziosi di quanto non si pensi, la stessa cosa non può dirsi per il carattere del partner che dovrà avere dei requisiti precisi. Al di là della fedeltà, la simpatia e la presenza costante, dovrà metterli sempre al centro dell’attenzione, farli sentire amati e dimostrargli amore in tutti i modi possibili. Senza questi requisiti è difficile che riescano a portare avanti una storia perché insicuri come sono hanno bisogno di potersi sentire sereni con la persona che amano.

Leone – Decisamente esigenti

I nati sotto il segno del Leone amano mostrarsi tranquilli e poco pretenziosi. In verità, però, tendono a pretendere molto dal proprio partner che a volte potrebbe arrivare a sentirsi più un una relazione di tipo lavorativo che amorosa. Al di là di bellezza e posizione economica, le loro preoccupazioni vertono sull’aspetto sociale ovvero su come il partner si mostra agli altri, su come interagisce e su quanto sarà in grado di fargli da spalla. Non va infatti dimenticato che i nativi del segno hanno un urgente bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione e quando si accompagnano a qualcuno pretendono che sappia stargli al fianco senza mai metterli in ombra. Nella loro vita non c’è infatti posto per un altro protagonista. Al contempo non amano presentarsi con qualcuno che risulti anonimo perché vogliono essere invidiati anche per la persona con cui stanno. Insomma, tra i vari segni dello zodiaco sono probabilmente tra i più esigenti.

Vergine – Esigenti

I nativi della Vergine tendono a non esprimersi troppo quando si parla di sentimenti. Le loro azioni, però, parlano per loro e dimostrano tutta una serie di necessità come quella di avere al proprio fianco una persona che sia affidabile, sappia il fatto suo e sia in grado di sbrigare faccende di ogni tipo. Affascinati dall’indipendenza e la capacità di auto gestirsi, quando stanno con qualcuno finiscono con il pretendere questi aspetti che se assenti li portano a rivalutare persino il rapporto. Perché se c’è qualcosa che gli preme, più di ogni altra, è il potersi affidare a qualcuno, consapevoli che sappia farsi guidare per certi versi ma che sappia anche anticiparli, dando così vita ad un rapporto dinamico ed in costante evoluzione.

Bilancia – Non troppo esigenti

I nati sotto il segno della Bilancia hanno poche esigenze in campo sentimentale ma quelle che hanno sono ben precise e destinate ad essere esaudite. Per loro il partner ideale deve essere accomodante, saperli capire al primo sguardo ed essere in grado di apprezzare il loro modo di essere e di vivere le situazioni. Quando ciò non accade si fanno improvvisamente più esigenti, notando difetti a cui prima non davano alcun peso e diventando persino pesanti. L’unico modo per andare d’accordo con i nativi del segno? Essere accomodanti e saperli leggere prima che siano loro a chiederlo. In questo modo sarà molto più semplice andare d’accordo e non scontrarsi troppo.

Scorpione – Emotivamente esigenti

I nativi dello Scorpione, se si parla di teoria sono sempre disposti a lasciar correre eventuali mancanze del partner, decisi come non mai a concentrarsi solo sui lati positivi. Purtroppo, tante volte si lasciano prendere dall’istinto, e questo li porta a volere molto più di quanto non siano disposti ad ammettere. Si può affermare, quindi, che al di là di quanto vorrebbero, sono persone molto esigenti. Per loro un buon partner deve essere prima di tutto sincero e tra le altre qualità ci sono la fedeltà, la complicità e la voglia di essere una squadra compatta. Quando questi elementi vengono a mancare, la storia non ha più senso di esistere. Nonostante le esigenze che hanno sono invece più accomodanti per i modi di essere o di fare. Sebbene sognino qualcuno che sia in grado di stimolarli emotivamente e che vanti una certa cultura, sanno dimostrarsi anche pazienti e capaci di attendere una crescita personale se ritengono che ci sono le basi per un rapporto duraturo e tutto sommato basato su principi simili.

Sagittario – Esigentissimi

I nati sotto il segno del Sagittario sono davvero esigenti e questo nonostante pretendano che dall’altra parte non sia richiesto nulla da parte loro. Amanti della buona compagnia e della libertà, pretendono di poter decidere tutto ciò che li riguarda, pretendendo però di poter controllare la persona con la quale stanno. Si tratta di un modo di fare che alla lunga può portare una certa sofferenza all’interno del rapporto, specie quando ad avere delle mancanze sono loro che pur essendo ipercritici non accettano giudizi di alcun tipo, dimostrandosi addirittura permalosi qualora gli venga posto qualche commento in negativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questi segni zodiacali sono fatti per le storie durature

Capricorno – Esigenti a modo loro

È difficile comprendere cosa i nativi del Capricorno pretendano dal partner. Quel che è certo, però, è che hanno sempre qualche esigenza che se disattesa li porta ad irrigidirsi e a porgersi nel modo sbagliato verso il partner. Quando stanno con qualcuno pretendono di avere le sue attenzioni e di essere capiti nelle loro esigenze come ad esempio quelle lavorative. Quando ciò non avviene si sentono poco compresi e finiscono con il vedere il rapporto a due in modo soffocante. Una particolarità che li contraddistingue al punto da spingerli a pensare di cambiare o di prendersi del tempo per riflettere sul da farsi. Accontentarli può risultare quindi davvero difficile, specie se alla base non c’è una certa sintonia.

Acquario – Quasi per nulla esigenti

I nati sotto il segno dell’Acquario non hanno chissà quali pretese quando stanno con qualcuno e questo li porta a risultare tra i segni più accomodanti tra tutti. In una relazione, infatti l’unica cosa che pretendono davvero è il rispetto dei propri spazi e del bisogno di stare spesso da soli. Per il resto, tendono ad essere piuttosto sereni circa il modo di essere dell’altra persona e questo perché di base si sentono così completi anche da soli da non avvertire il bisogno di determinate caratteristiche o di atteggiamenti particolari nei loro confronti. Forse ogni tanto possono apparire poco entusiasti dell’altra persona ed è certo che se qualcosa non gli va a genio non si faranno problemi a comunicarlo ma di certo non saranno sempre pronti a chiedere o attendersi qualcosa in particolare purché i loro spazi siano capiti e rispettati.

Pesci – Non così esigenti

I nativi dei Pesci sono così attenti ai sentimenti da sforzarsi di prendere solo ciò che arriva. Ciò nonostante quando un pizzico di egoismo si frappone tra loro e i tanti ideali che hanno possono mostrarsi bisognosi di attenzioni e di comprensione. Il partner per loro rappresenta infatti una sorta di porto sicuro che pertanto deve essere in grado di farli sentire a proprio agio. Quando ciò non avviene finiscono con il sentirsi un po’ soli, mostrandosi tristi e spingendo di contro gli sta accanto a porsi qualche domanda. Per fortuna sanno essere anche così attenti alle esigenze altrui che questo modo di fare tende a passare per lo più in secondo piano, consentendogli di mostrarsi più per le loro doti di comprensione che per altro. Tra i vari segni sono quindi tra quelli meno esigenti e sicuramente più prossimi al dialogo e alla comprensione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Questo è il modo con cui i segni zodiacali reagiscono all’infedeltà

Leggi anche -> Questo è il modo in cui i segni zodiacali reagiscono ad un amore non corrisposto

Leggi anche -> Oroscopo: il momento migliore della giornata per bere il caffè