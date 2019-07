Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro proporranno per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Come è iniziata la settimana? Sogni già un po’ di relax per ricaricare le batterie? Continua allora a leggere su CheDonna.it e scopri con noi quali opportunità di svago potrebbe regalarti la serata di oggi.

Qui di seguito troverai infatti il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, elenco dettagliato di tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti.

Scorri con noi le varie opzioni e scegli poi quella che sentirai più nelle tue corde, dopo di che… buona serata!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 1 luglio

Rai Uno – Pretty Woman (Film)

Edward è un ricco uomo d’affari di successo, completamente assorbito dal lavoro e con poca abilità nelle relazioni sociali. Si imbatte per caso in Vivian, una giovane e intelligente prostituta che inizialmente l’uomo ingaggerà come accompagnatrice per la sua settimana a Beverly Hills ma con la quale il rapporto poi si complicherà notevolmente.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 6 – Gestire lo stress (Telefilm)

Steve McGarrett, decorato tenente comandante dei Navy SEAL, fa ritorno a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. Il governatore delle Hawaii decide di cogliere l’occasione al volo e propone a McGarrett di formare una speciale task force della State Police per combattere la crescente criminalità nell’arcipelago. La squadra verrà composta dal detective Daniel “Danny” Williams, un poliziotto del New Jersey appena trasferitosi per stare vicino alla figlia, che vive a Honolulu assieme alla madre e al nuovo compagno di lei; Chin Ho Kelly, un ex detective del luogo, ingiustamente accusato di corruzione; e Kona “Kono” Kalakaua, la cugina di Chin, una giovane e spavalda agente fresca di accademia, desiderosa di far parte della nuova squadra. Il gruppo deciderà di chiamare la squadra Five-0.

Rai Tre – Prima dell’alba (Docureality)

Il Paese raccontato da Salvo Sottile secondo una prospettiva particolare, quella del popolo della notte, di coloro che, per scelta o necessità, consumano le loro vite prima ancora che il sole sorga.

Rete Quattro – Quarta repubblica (Approfondimento)

Nicola Porro affronta in compagnia dei suoi ospiti temi d’attualità, di politica e di economia.

Canale Cinque – Temptation Island (Reality)

Continuano i momenti di tentazione per le coppie che si sono lanciate in questo particolare reality: chi di loro rimarrà insieme e chi si dirà invece addio?

Italia Uno – Death Race (Film)

Negli Stati Uniti del futuro, i carcerati vengono costretti a competere tra loro a suon di corse automobilistiche in cui la sconfitta può spesso costare la vita stessa. Anche Frankenstein, un detenuto a poche settimane dal suo rilascio, verrà coinvolto in queste corse dalla perfida direttrice del suo istituto penitenziale, divenendo in breve tempo l’idolo del pubblico.

La7 – Il Socio (Film)

Mitch McDeere, giovane neoavvocato, si lascia affascinare dalle promesse di successo di un’oscura società che lo farà vivere negli agi ma anche convivere con il compito di coprire i traffici del crimine organizzato.

Tv8 – Agente 007 – Dalla Russia con amore (Film)

LA SPECTRE vuole rubare un potente congegno capace di rompere messaggi criptat e, al contempo, vendicare la morte del Dr. No uccidendo Bond.

Nove – Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre (Film)

Il buon sceriffo Scott Hall sarà il protettore di H7-25, un bambino extraterrestre in visita sulla terra a cui alcuni militari senza scrupoli danno una caccia spietata sperando di sfruttare la sua tecnologia.

