Shampoo al ghassoul per capelli grassi: ricetta – VIDEO

Shampoo al ghassoul per capelli grassi: la ricetta facile da fare a casa. Una coccola per il benessere dei tuoi capelli. Procedimento in VIDEO

Lo Shampoo al ghassoul per capelli grassi è la risposta al sebo in eccesso dei tuoi capelli in estate. La ricetta, da fare a casa, è semplice ed efficace, da usare quotidianamente o ogni due giorni.

I prodotti fai da te sono una carezza di benessere per i capelli, da usare dopo una giornata al mare o in piscina ma anche in città, dove lo smog e l’inquinamento danneggiano il cuoio capelluto.

