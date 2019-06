Fedez racconta di aver accusato un piccolo problema di salute e che questo l’ha portato a cambiare le priorità nella vita, dedicandosi di più al figlio Leone e a Chiara Ferragni

L’ultimo post di Fedez su Instagram ha preoccupato ma anche fatto commuovere tutti i suoi follower.

Per una volta infatti il rapper milanese ha voluto parlare di una sua cosa personale, di una paura che sta vivendo da qualche mese, e ha anche lanciato un profondo messaggio di speranza a tutti quelli che soffrono e a chi non ha ben chiaro quali sono i veri valori nella vita.

Tutto è nato da un problema di salute che l’ha portato a riflessioni più profonde.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Fedez ed altri personaggi del mondo dello spettacolo CLICCA QUI!

Il post di Fedez su Instagram commuove i follower

Instagram e i social sono da sempre la via più breve che Fedez ha per parlare con i suoi follower e per rispondere anche ai suoi haters. Nessuno però si aspettava che nell’ultimo video postato dal marito di Chiara Ferragni ci fossero degli accenni così personali sulla sua vita privata e su un problema che rischiava di compromettere tutta la sua felicità.

Fedez per la prima volta ha parlato di un problema di salute accusato qualche mese fa. Era andato ad una normale visita di controllo e lì ha scoperto una “piccola anomalia”, come l’ha descritta lui steso, che con il tempo avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di peggio cambiando la sia vita quotidiana e le sue abitudini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Fedez: volo a Los Angeles per fermarmi un po’ e fare altro



Non ha voluto entrare nello specifico e non lo farà mai. Però il rapper milanese da quella vicenda ha tratto spunto per fare delle riflessioni più profonde sul senso della vita e sulla sua precarietà. Quel problema di salute non lo ha terrorizzato, ma è stata l’occasione per capire quali sono le vere cose importanti e si è interrogato se stesse veramente facendo quello che lo rendeva felice, oppure se dovesse cambiare le sue abitudini.

Forse lo sapeva anche prima, ma di sicuro da allora Fedez ha deciso di concedersi più tempo da passare insieme alla sua Chiara e al piccolo Leone: “Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile”, ha scritto concludendo il suo post.

Come dice lui, rincorrere il successo e i sogni è moto gratificante ma rincorrere Lello, come chiama il figlio è veramente un’altra storia. Una filosofia di vita che lo rende anche più umano ed è piaciuta molto ai suoi fans. Voi come lo giudicate?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

“Quando sarai grande”: ecco il libro di Fedez

Chiara Ferragni mostra il suo lato b in Polinesia

Fedez divulga per sbaglio il numero della cognata. La reazione di Chiara Ferragni