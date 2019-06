Test: quale di queste donne è incinta? metti alla prova la tua intuizione

Osserva attentamente la prossima immagine e determina quale di queste donne si aspetta un bambino.

L’intuizione è un’abilità molto utile che spesso può aiutarti ad affrontare molte situazioni problematiche nella vita reale. È una forma di intelligenza inconscia che richiede concentrazione, osservazione e memoria. Anche se sembra richiedere un grande sforzo, è abbastanza semplice quando sai che puoi migliorare notevolmente la tua intuizione attraverso l’esercizio. Ecco una prova di logica che ti aiuterà a lavorare sul tuo intuito.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Test & Personalità CLICCA QUI

Quale di queste donne è quella incinta?

Analizza bene tutti i dettagli dell’immagine e decidi qual’è secondo te la donna incinta. Guarda attentamente ogni donna.Pronto per la risposta?

La seconda donna che è quella incinta! Ma perché? Ecco la spiegazione andando per esclusione.

Donna numero uno

La prima donna ha visibilmente colorato i capelli con un colore piuttosto appariscente. Tuttavia, non è consigliabile tingere i capelli durante la gravidanza. In effetti, gli shampoo coloranti possono contenere formaldeide, potenzialmente dannosi per il bambino.

Donna numero tre

La terza donna indossa i tacchi alti, il che non è raccomandato alle donne incinte a causa del disagio che causano e degli effetti negativi che possono avere sulla salute delle future madri. Infatti, durante la gravidanza, il corpo rilascia un ormone, responsabile di un rilassamento di muscoli e legamenti che indebolisce notevolmente le caviglie.

Donna numero quattro

La quarta donna porta un caffè in mano e una donna incinta sa che il caffè non è raccomandato quando ci si aspetta un bambino. Infatti, la caffeina stimola il sistema nervoso della donna, che a volte è più sensibile agli effetti della caffeina, che colpisce il feto. Prendendo troppo, questa sostanza può causare palpitazioni, nervosismo, interrompere il sonno e anche un aborto se consumato in eccesso.

Sei riuscito a trovare la risposta giusta?

I puzzle logici devono sempre essere risolti in questo modo. Quando non conosci la risposta corretta, è meglio procedere per eliminazione e lasciare intuire il tuo intuito. Se vuoi migliorare il tuo cervello e sviluppare la tua intelligenza inconscia, rafforza la tua cultura generale e pratica altri test. Puoi anche praticare la meditazione che ti aiuterà ad aprire la mente.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI