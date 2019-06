I segni astrologici possono rivelare molte cose sulla tua personalità, comprese le tue qualità e difetti. Ma lo sapevate che questi segni potrebbero influenzare la vostra salute? Questo è ciò che il tuo segno zodiacale dice di te e della tua salute!

Potrebbe sembrare sorprendente, ma i segni dello zodiaco possono rivelare molte cose sul tuo stato di salute e la scienza lo conferma. Secondo la professoressa Lauren Kassell dell’Università di Cambridge, che ha studiato la storia della medicina astrologica,alcuni dottori si sono avvalsi dell’astrologia per approfondire alcune ricerche.

Nel 2008, i neuroscienziati Till Roenneberg e Russell G.Foster hanno condotto uno studio per scoprire come il mese di nascita potrebbe influenzare la vita futura, inclusa la salute. Sono stati in grado di identificare diversi disturbi associati alla stagione e al mese di nascita. Ecco cosa può rivelare il tuo segno astrologico sulla tua personalità e salute.

Segni zodiacali e salute

Ariete

L’Arieteha un carattere impulsivo e spontaneo, agisce prima ancora di pensare. Le persone che hanno questo segno sono autoritarie, impazienti, energiche, ma possono anche essere violente in determinate circostanze. Sono anche creativi, pieni di immaginazione e generosi. Con questo tipo di persone, sei sicuro di avere una competizione perché sono lavoratori nati.

Dal punto di vista della salute, l’Ariete rischia di sviluppare malattie come il glaucoma, i disturbi alimentari, il disturbo bipolare o della personalità.

Toro

I tori sono conservatori e tradizionalisti. Sono lavoratori che amano le sfide.

Ai tori non piace vedere la loro vita quotidiana disturbata, sono capaci di provare una grande rabbia, giudicano facilmente le persone e possono essere piuttosto testardi. Tuttavia, sono molto apprezzati per la loro generosità e sensibilità. In coppia, sono fedeli, sensuali e possessivi.

Dal lato della salute, i tori dovrebbero limitare il consumo di alcol, perchè possono soffrire di asma, autismo, disturbi alimentari, diabete o glaucoma.

Gemelli

I Gemelli seducono per la loro grande cultura. Sono persone generose, premurose e sorridenti, caratteristiche che fanno di loro degli ottimi leader. In coppia, il Gemelli non sopporta che il loro partner manchi di fiducia. Sono molto sensibili ai dettagli e infondono energia e buon umore intorno a loro.

Tuttavia, i gemelli devono fare attenzione a mantenere sani i loro neuroni. È probabile che sviluppino malattie come il diabete, la schizofrenia, i disturbi alimentari o l’asma.

Cancro

Il cancro è ben noto per il suo senso dell’umorismo. In generale, attirano l’attenzione degli altri attraverso la loro tecnica di approccio unico. Amano la fantasia e sono sempre pronti a scoprire cose nuove, compresa la sessualità. Il cancro può anche essere crudele … Ma se il tuo compagno è un Cancro, non aver paura di mostrargli le tue debolezze perché amerà darti il ​​sostegno di cui hai bisogno.

Dal lato della salute, il cancro è probabile che soffra di asma, diabete, morbo di Parkinson o sclerosi multipla.

Leone

Le persone di questo segno sono seguaci di nuove tendenze. In generale, sono sempre i più popolari del gruppo, e se vuoi divertirti, contatta il tuo amico Leone, ti divertirai sicuramente! I Leoni tendono a fare le cose meglio degli altri, gareggiare con loro è una vera sfida. Se vuoi sedurre una donna o un uomo del segno del Leone, dovrai essere gentile e lusinghiero perché ammirano questi tratti della personalità.

I Leone dovrebbero mantenere le vie respiratorie sane per prevenire malattie come l’asma.

Vergine

Le vergini sono caute e molto ragionevoli. Sono anche intelligenti, seri, onesti, metodici e odiano l’inaspettato. Sfortunatamente, diventano rapidamente persone ansiose e preoccupate, tendono a drammatizzare le cose, ma possono anche essere di larghe vedute e audaci. Quando scopre la sua metà, la persona della Vergine può raggiungere la sua felicità perfetta.

Le vergini devono prendersi cura dei loro neuroni perché possono sviluppare comportamenti suicidi o soffrire di schizofrenia.