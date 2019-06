Meteo giovedì 13 giugno: sole e caldo ovunque sull’Italia

Nella giornata di giovedì atteso un meteo nel complesso stabile su tutta la Penisola per merito dell’anticiclone. Temperature di nuovo in rialzo nel fine settimana.

Mentre ci si avvicina all’estate vera e propria, sullo Stivale continua a trionfare il sole e il caldo da pieno agosto. Questo grazie all’anticiclone che ormai da qualche tempo ci sta accompagnando e che farà ulteriormente alzare le temperature. Se questo mercoledì al nord si sono verificate delle piogge durante le ore pomeridiane, mentre al centro e al sud il cielo sereno l’ha fatta da padrone, domani il bel tempo splenderà ovunque.

Secondo le più recenti previsioni nel prossimo weekend il solito anticiclone nordafricano si farà sentire ancora di più con un caldo, a quanto pare insopportabile tanto da superare di gran lunga la media stagionale.

Le previsioni del 13 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord atteso sole diffuso durante il giorno, non fosse per qualche nuvola specialmente sui rilievi associata a piogge a carattere locale sulle Alpi orientali nelle ore pomeridiane. Nubi in crescita dalla sera con acquazzoni sull’arco alpino occidentale.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro incontreranno cieli tersi o poco nuvolosi in particolare al mattino e nelle ore pomeridiane pur senza fenomeni particolari associati. Alla sera e di notte di nuovo spazi di sereno ampi sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Sulla Toscana attese schiarite sia in mattinata, sia al pomeriggio lungo la costa e sulle zone interne senza particolari fenomeni. Prevista della nuvolosità di passaggio soprattutto alla sera pur con clima asciutto.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto un meteo asciutto sia sui settori peninsulari, sia su quelli insulari. Sole atteso durante il giorno salvo la presenza di qualche innocua nuvoletta. Schiarite ampie dovrebbero verificarsi alla sera e di notte non fosse addensamenti a carattere locale sulla Sardegna. Sulla Calabria tempo nel complesso stabile con sole splendente su tutta la regione sia in mattinata, sia al pomeriggio non fosse per degli addensamenti sulle coste tirreniche. Cieli tersi alla sera su tutti i settori.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stazionarie o in leggero rialzo.

