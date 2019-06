Scopri qual è il lato più hot di ogni segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Quando si parla di sensualità, gli argomenti da trattare sono tanti e vari. Se si parla di rapporto a due, ad esempio, in molti si interrogano sulla qualità del rapporto e, nello specifico, dei momenti più intimi. Visto che come molte altre cose anche il modo di essere sensuali può essere influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto cosa spinge ogni segno dello zodiaco a chiudersi all’amore e come ognuno di noi dovrebbe migliorare in vista delle prossime vacanze, oggi scopriremo qual è il lato più hot di ogni segno zodiacale in modo da conoscerci un po’ di più e di avere qualche informazione sulla persona che ci sta accanto. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare anche con il modo di sentire, il consiglio è come sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere una visuale più chiara e completa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Quanto sei dormigliona? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale

Oroscopo: il lato più hot di ogni segno zodiacale

Ariete – L’impetuosità

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone impetuose che amano scegliere che strada percorrere e che se possono prediligono decidere anche per gli altri. Atteggiamento che non cambia neppure tra le lenzuola dove la voglia di prendere sempre il sopravvento li rende interessanti sotto ogni punto di vista. Unico difetto? Il rischio di risultare noiosi o di annoiarsi a loro volta. Ogni tanto, sperimentare situazioni nuove può rivelarsi più eccitante di quanto non si pensi.

Toro – La voglia di connettersi

I nativi del Toro sono molto emotivi e in amore, così come tra le lenzuola, tendono a voler sentire la persona che hanno accanto. Per questo motivo sono molto fisici e questo loro modo di fare è anche la parte più hot che hanno e alla quale sanno sempre unire il giusto mix di dolcezza. Il tutto per un rapporto sempre piacevole nel quale le emozioni hanno sempre un ruolo in primo piano, esattamente come la loro innata voglia di coccole, capace di emergere anche nei momenti più impensabili.

Gemelli – L’ironia

Ebbene si, al di là di quanto si dica in giro, anche l’ironia può essere sexy e mettere in risalto il lato hot di qualcuno. È quanto accade con i nati sotto il segno dei Gemelli che attraverso un modo di fare leggero e scanzonato riescono ad esprimersi al meglio in molti settori, compresa l’intimità dove quando si lasciano andare sanno dare il meglio di se, mostrandosi in modo diverso dal solito ed esprimendo un potenziale difficile da immaginare.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in particolare, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – La capacità di creare un legame

I nativi del Cancro sono particolarmente emotivi e mettono se stessi in tutto ciò che fanno. Questo loro modo di essere li rende particolarmente sensuali e in grado di rendere più piccanti i momenti di intimità con il partner che si sentirà sempre più coinvolto e travolto dal loro modo di fare, trovandolo assolutamente irresistibile, esattamente come il loro modo di essere nella vita di tutti i giorni.

Leone – La passionalità

I nati sotto il segno del Leone sono persone piene di vita e di una carica passionale difficile da descrivere. Anche tra le lenzuola, il loro bisogno di stare al centro dell’attenzione tende a prendere il sopravvento e tutto a vantaggio del partner che si troverà coinvolto in un rapporto sempre vivo e attivo al massimo, esattamente come il loro ego, sempre pronto ad esplodere e bisognoso come non mai di essere alimentato.

Vergine – La precisione

Strano ma vero la a rendere più hot i nativi della Vergine è la loro proverbiale precisione. Il motivo? Cercheranno di far si che il rapporto sia sempre paritario e tutto sia equamente diviso, piacere compreso. Inoltre, la loro mente sempre attiva, tra le lenzuola li rende imprevedibili e in grado di inventarsi sempre qualcosa di nuovo per coinvolgere il partner in un rapporto da vivere e condividere.

Clicca su successivo