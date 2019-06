Scopri qual è la cosa che dovresti migliorare nella tua vita per andare incontro ad un periodo estivo più felice.

Ognuno di noi durante l’anno finisce con il lasciar indietro qualcosa. Ciò può dipendere dai troppi impegni, dalla poca voglia di impegnarsi sotto determinati aspetti o dal non essersi resi conto di aver trascurato qualche aspetto importante della propria vita.

Quando ciò accade, l’unica scelta possibile è quella di cercare di recuperare in tempo, osservando eventuali punti carenti e cercando di rimettersi in sesto. Per farlo basta solo un po’ di impegno e un giusto spirito di osservazione, che aiuti a capire dove concentrarsi maggiormente.

Visto che da un punto di vista astrologico le stelle riescono ad indicare quali sono i punti su cui è bene concentrarsi in vista dell’estate, oggi, dopo aver visto qual è il modo migliore di svegliarsi per ogni segno zodiacale e quali sono i lati positivi di ognuno di noi, proveremo a capire insieme in cosa è bene lavorare per migliorarsi nel mese di Giugno. In questo modo sarà più semplice arrivare all’estate con una serenità d’animo in grado di farci godere a pieno il tanto agognato periodo delle vacanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cosa non deve mancare mai nella vita di ogni segno zodiacale

Oroscopo: scopri in cosa devi ancora migliorare in vista dell’estate

Ariete – Nel prenderti cura di te

Il tuo essere sempre attiva e pronta a lanciarti in avventure di ogni tempo, spesso di porta ad essere una persona poco incline a seguire le regole. Si tratta di un atteggiamento che alla lunga può portarti ad avere diverse mancanze verso te stessa. La frenesia che sembri vivere con tanto entusiasmo finisce infatti con il farti dimenticare di effettuare le normali visite di controllo, ti porta a dormire poco e male e ad avere poca cura di ciò che mangi. Abitudini che nel lungo tempo possono diventare nocive, portandoti a star male o a sentirti giù di tono. Per affrontare un’estate al meglio e senza alcun tipo di problema il consiglio delle stelle è quindi quello di iniziare a prenderti cura di te in modo da rimetterti in forma sia da un punto di vista fisico che psicologico. In questo modo le prossime vacanze sarai così energica da trarre il meglio da ogni momento di festa.

Toro – Nell’allontanare ciò che ti causa tristezza

Tante volte, quando ti senti giù, tendi a chiudere gli occhi per non vedere ciò che ti fa star male, preferendo distrazioni come il cibo, gli amici, etc… Se per un certo periodo ciò può funzionare, con il passare del tempo i problemi finiscono solo con l’ingigantirsi, portandoti a sentirti più triste e senza alternative se non quella di guardare in faccia ciò che ti fa star male. La soluzione migliore è quindi quella di affrontare a muso duro le debolezze che ti stai portando dietro da un po’ in modo da elaborare ogni possibile vuoto entro i prossimi due mesi. Ciò ti consentirà non solo di crescere ma di arrivare alla vacanze con una serenità d’animo tale da poter godere di ogni momento piacevole e tutto senza dover fingere. E poi, diciamocelo, affrontare i propri demoni è sempre un buon modo per sentirsi più leggeri.

Gemelli – Nel metterti d’accordo con te stessa

Per te la vita è sempre tutto bianco o nero e nella tua mancanza di voglia di accettarne le sfumature, spesso finisci con l’irrigidirti, finendo con il causarti più problemi di quanto pensi. Visto che dalla tua hai già un sacco di qualità in grado di renderti la vita piacevole, la cosa migliore che puoi fare per te stessa è cercare di essere più elastica nel tuo modo di pensare, accettando il fatto che spesso la vera causa del tuo malumore non sta in ciò che ti circonda ma nel modo in cui scegli di vedere e di vivere determinate situazioni. Prova ad accogliere i cambiamenti senza remore, accetta gli stalli e i momenti che reputi noiosi e cerca di godere maggiormente di ogni singolo istante. In questo modo riuscirai a vivere un’estate ricca di sorprese.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Nel programmare il tuo futuro

Una delle cose a cui, molto probabilmente, hai dedicato poche energie c’è il tuo futuro. Troppo presa dal quotidiano, dai sogni che spesso ti distraggono e dalle persone che ti circondano, un altro anno è passato senza però portarti poi così avanti rispetto quelli che possono essere i tuoi piani di studio o lavorativi. Con molta probabilità ti trovi quindi al centro di troppe incertezze sia su ciò che desideri che su quanto sia meglio per te. Perché non approfittare dell’energia della primavera per provare a fare un po’ di chiarezza in stessa al fine di capire in quale direzione andare? Questo è il momento per dedicarti un po’ di tempo e per guardarti intorno in cerca di nuovi stimoli. Vedrai che con le idee più chiare, anche l’estate si presenterà al meglio.

Leone – Investendo negli affetti

La voglia di emergere e di avere l’attenzione di tutti ti ha portata ancora una volta a mettere da parte i tuoi affetti. In questo modo hai probabilmente allontanato da te qualcuno che un giorno potresti rimpiangere. Il consiglio delle stelle è quindi quello di concentrarti un po’ sulle persone che hai intorno ma soprattutto su quelle che da un po’ di tempo si fanno sentire più raramente. Riallacciare qualche rapporto prima che sparisca del tutto dalla tua vita ti darà un senso di pace che probabilmente non immagini e ti farà sentire più serena. E poi, l’estate e l’arrivo delle vacanze è il momento perfetto per rifarti viva, dando la colpa al lavoro e ai tanti impegni lavorativi, no?

Vergine – Impegnandoti nella comunicazione con gli altri

Diciamocelo, comunicare non è la cosa che ti riesce meglio specie se si parla di far conoscere emozioni e sentimenti importanti. Agli altri preferisci mostrare la parte più dura di te, quella all’apparenza senza punti deboli e che spesso coincide con critiche o giudizi che non sempre gli altri apprezzano come vorresti. Per un’estate pacifica è quindi consigliabile cercare di risanare quelle ferite che forse non hai notato ma che potrebbero aver spinto gli altri ad allontanarsi da te. Riprendere certe questioni e risolverle finché sei in tempo sarà un modo piacevole per avvicinarti alle vacanze, dove la compagnia degli altri sarà sicuramente uno degli aspetti più piacevoli.

Clicca su successivo