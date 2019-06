La forma e le dimensioni del pene possono differire da un uomo all’altro ma secondo gli esperti ci sono 4 tipi di pene che soddisfano pienamente le esigenze delle donne.

Il Dr. Darius Paduch, direttore di Sexual Health and Medicine del Weill Cornell Medical College, afferma che ogni uomo ha la capacità di compiacere la sua partner, indipendentemente dal tipo di pene che possiede poichè esistono quattro forme base, ognuna delle quali ha il potenziale di far provare sensazioni incredibili e far sbocciare la sessualità di ogni partner.

I 4 tipi di pene maschile che soddisfano ogni donna

1. Di grandi dimensione



Un pene di grandi dimensioni non significa sempre un pene ideale. Molti uomini pensano che questa sia la forma ideale, ma in realtà alcune donne potrebbero avere paura di provare dolore durante il rapporto con questo tipo di pene. Il punto di forza di questa forma è che il pene riesce a toccare la vagina in modo più ampio e stimolare le aree più sensibili in quasi tutte le posizioni! Ma è importante che l’uomo sia il più possibile dolce con la sua partner e gentile per una penetrazione senza dolore.

2. Curvo

I peni ricurvi sono per lo più lunghi e mai dritti. Generalmente, un pene di questa forma ha un angolo di circa 10 gradi. Se l’uomo è in piedi, il suo pene punta verso l’alto, alcuni direbbero addirittura che assomiglia ad una banana! Questa forma di pene può essere particolarmente utile durante il rapporto sessuale, soprattutto se sei un seguace delle posizioni in piedi.

3. A forma di uncino

Questa forma meno comune di pene potrebbe offrirti una sessualità appagante, anche se il pene sembra puntare verso il basso! Molte posizioni sono praticabili con questa forma di pene, ma a volte un pene molto ricurvo potrebbe essere sintomo della malattia di Peyronie. Questa patologia si manifesta quando il tessuto cicatriziale si sviluppa all’interno del pene seguendo una piccola lacrima. Gli uomini con la malattia di Peyronie possono provare disagio o dolore durante il rapporto sessuale, oltre ad avere problemi urinari.

4. Di piccole dimensioni

Alcuni uomini potrebbero sentirsi imbarazzati di avere un pene piccolo, ma non dovrebbero farlo. Qualunque sia la dimensione o la forma del pene, si ha sempre la possibilità di compiacere la propria partner. In effetti, molte donne sono dell’idea che la dimensione del pene non è un criterio essenziale per una vita sessuale soddisfacente.

Per far godere il ​​tuo partner, basta essere creativi! Inoltre, avere un pene piccolo permette di avere un contatto fisico più intenso perché tenderete ad avvicinarvi il più possibile, il che è ottimo per aumentare il desiderio!

Ognuno di questi quattro tipi principali di pene può offrire sensazioni superiori, basta ricordare che la forma non è mai stata più importante del contesto… Essere gentile e romantico, e avere un linguaggio semi-erotico, mezzo poetico prevale sul resto per far arrivare al settimo cielo il partner.

