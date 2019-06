Scopri quale accessorio è in grado di farti apparire più glamour e di farti sentire stilosa.

Quando si parla di moda, ognuna di noi ha in mente un capo di abbigliamento che le è particolarmente gradito o che, oltre ad essere bello, risulta anche confortevole e praticamente perfetto per diverse occasioni. Che sia primavera o inverno, poter indossare abiti in grado di farci sentire belle e accessori che ricoprano lo stesso ruolo è praticamente il sogno di ogni donna, specie di quelle che sono tutto il giorno in giro e quindi in contatto diretto con tantissime persone.

Visto che sentirsi belle è qualcosa di positivo ed in grado di tirar su il morale anche nei momenti un po’ più pesanti, oggi dopo aver visto quali sono lati positivi di ogni segno zodiacale e cosa spinge i vari segni a chiudersi nei confronti dell’amore, scopriremo qual è l’accessorio glamour adatto ad ogni donna dello zodiaco. In questo caso il termine accessorio è molto esteso arrivando a coprire anche il singolo capo d’abbigliamento se indossato con l’obiettivo di fungere, appunto, da particolare estroso per ciò che si indossa.

Oroscopo: un accessorio glamour perfetto per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Un corsetto nero

Le nate sotto il segno dell’Ariete, tengono in modo particolare al proprio aspetto e amano giocare sempre con dettagli sexy. Per loro un accessorio perfetto può essere un bel corsetto nero da indossare a vista sotto una giacca che ne lasci intravedere qualcosa, senza però mostrare troppo. Un modo semplice per rendere più interessante un tailleur pantalone o per dare quel tocco di femminilità in più ad una mise che prevede pantaloni e capelli legati in un coda di cavallo. Per apparire casualmente chic, insomma.

Toro – Un foulard di seta

Un accessorio perfetto per le native del segno? Un foulard di seta, ancor meglio se con motivi floreali che abbiano dei colori in grado di sposarsi a quelli dell’abito che si ha indosso. Si tratta di un particolare che fa sempre il suo effetto e che aiuta a rendere più romantica la figura grazie alla sua componente quasi retrò e sempre in grado di attirare l’attenzione. Se non si ama indossarlo lo si può usare come fosse un bracciale, portarlo lento sul collo e annodato come fosse una collana o usarlo per legare i capelli. Un accessorio dai vari usi, tutti in grado di valorizzare le donne del Toro.

Gemelli – Il bracciale rigido e colorato

Un accessorio che si addice perfettamente alle nate sotto il segno dei Gemelli è un bel bracciale grosso di quelli rigidi e colorati. Giallo o di colorazioni accese è perfetto per dare una sensazione di leggerezza e di libertà da portare con se per il resto dell’anno. Indossarlo sarà come portarsi addosso una punta di colore in rado di rendere più vive le giornate positive e di colorare un po’ di più quelle che appaiono grigie. Da non escludere la possibilità di abbinare tra loro più bracciali, per un effetto particolare che solo le donne dei Gemelli saprebbero portare con stile.

Cancro – Un anello sfarzoso

Di solito alle donne del Cancro piace star comode e ciò, in determinati casi, può farle sentire meno glamour di quanto vorrebbero. Un accessorio particolare come un anello vistoso che si intoni con il resto dell’abbigliamento può essere una buona scelta per rendere meno casuale anche un look sportivo. Inoltre poterlo vedere di continuo darà la sensazione di avere qualcosa di bello, cosa che le le native del segno può fare la differenza. Grossi anelli che siano luminosi e traslucidi possono fare al caso delle donne del segno, ancor meglio se richiamano la madre perla, a loro sempre molto indicata.

Leone – Le décolleté rosse

Le donne del Leone amano apparire e quale modo migliore di farlo se non sfoggiando dei tacchi alti? Ancor meglio se le scarpe sono di colore rosso e quindi impossibili da notare. Con delle scarpe così ci si sentirà sempre al top sia con indosso dei semplici jeans che con un abito da sera. Un accessorio perfetto per il segno dello zodiaco che tra tutti è quello che desidera maggiormente stare al centro dell’attenzione e ricevere elogi, quelli che non mancheranno con un paio di scarpe simili che hanno come seconda opzione una décolleté nera con suola rossa.

Vergine – Degli orecchini sfavillanti

Le native della Vergine amano essere ammirate. Per loro sentirsi belle è qualcosa di molto importante ma per la quale non vogliono spendere troppo tempo o fatica. Per questo motivo un accessorio perfetto per loro può essere un bel paio di orecchini, eleganti al punto da farsi notare, da illuminargli il volto e da rendere il look più interessante. Si tratta di un particolare che ameranno scegliere e indossare tutti i giorni perché il solo guardarsi allo specchio le aiuterà a sentirsi decisamente più belle.

