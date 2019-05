Giulio Raselli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giulio Raselli è un ragazzo italiano di 29 anni, è nato nel 1990 a Valenza in Piemonte. Si appassiona allo sport fin da piccolo specialmente al basket. L’amore per questa disciplina lo ha spinto a lasciare casa quando aveva solo 14 anni.

Vivere lontano dalla sua famiglia lo ha costretto a mantenersi ed a risolvere problemi da solo. Questa tipo di vita lo hanno portato anche ad avere questo carattere un po’ particolare che spesso può risultare arrogante. È diventato noto nel mondo dello spettacolo per la partecipazione come corteggiatore a Uomini e Donne. Ma scopriamo qualcosa di più su si lui!

Nome: Giulio Raselli

Età: 29 anni

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Valenza (Piemonte)

Professione: Commerciante

Account social: Instagram, Facebook

Giulio Raselli: Instagram

Giulio Raselli è molto attivo sui social, il suo account Instagram conta 61 post e oltre 63mila follower. È solito condividere selfie, foto con amici e parenti e scatti che riguardano la sua quotidianità. Sul web è possibile trovare numerose fanpage e profili con il suo nome, ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 29enne ha anche un profilo su Facebook, qui è seguito da 1214 persone ed è solito condividere pensieri, link e diverse foto. Il suo account ufficiale è questo.

Giulio Raselli: vita privata e tatuaggi

Per quanto riguarda la vita privata di Giulio Raselli non sappiamo molti a riguardo infatti lui ci tiene molto alla sua privacy tuttavia attraverso il suo profilo Facebook siamo riusciti a scoprire che nel 2015 ha avuto una relazione. In un’intervista peri Uomini e Donne, ha raccontato che negli anni è stato difficile portare avanti relazioni stabili.

Il corteggiatore ha una vera e propria passione per i tatuaggi, ne ha più di 20 sparsi in tutto il corpo. Tra i spicca un teschio sulla spalla destra, sempre sul braccio troviamo un cuore, la scritta “Trust”, una bussola, una data (1989), la scritta “The chosen one”. Mentre sul braccio sinistro troviamo tatuaggi di diverso genere. Poi ha due rondini sul petto e la scritta “Watch me” dietro la nuca.

Giulio Raselli: carriera

Giulio Raselli ha iniziato ad intraprendere una carriera nel basket ma non è andata bene come sperava, pertanto ha lasciato la sua passione ed ha iniziato a lavorare insieme famiglia nella sua attività di gioielleria e produzione di gioielli. Si chiama Seven Jewles e vanta anche collaborazioni con brand importanti e personaggi famosi.

Successivamente decide di partecipare a Uomini e donne per corteggiare Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Il 29enne ha affermato di essere molto attratto da lei, un fattore confermato dalla stessa tronista.

Durante un’intervista per Uomini e Donne Magazine, ha ammesso: “Gli ultimi giorni non sono stati sereni. Non averla vista mi ha fatto riflettere. Credo sia una situazione che possa essere affrontata e risolta. Da un lato, i toni duri che usa Giulia nei miei confronti credo siano anche delle provocazioni. Purtroppo fa parte del mio carattere, alle volte, restare in silenzio e spesso commetto l’errore di pensare che gli altri possano capirmi senza che io parli. Penso che Giulia questo sia in grado di farlo ma sicuramente ha bisogno anche di un qualcosa in più da parte mia.”

Poi ha aggiunto: “Sono stato me stesso. Sono abituato a a sentirmi dare dell’arrogante, perché la sicurezza che mostro può risultare eccessiva, ma so per certo che andando avanti risulterà il contrario. Vorrei proseguire con questa conoscenza. Sono convinto di quello che provo e che sento quando parliamo. Ho sempre in testa l’immagine della prima e della seconda esterna. Ho guardato gli occhi di Giulia e ho rivisto i miei e non penso servano altre parole.”

Ormai il trono di Giulia Cavaglia è quasi giunto al termine e presto dovrà scegliere tra lui e Manuel Galiano.

