Proprio come il tuo corpo cambia con l’età, così cambia la tua vagina. Ecco 6 modi di mantenerla giovane e bella nel tempo.

Con l’avanzare degli anni iniziamo a cercare il modo migliore per sbarazzarci delle rughe visibili, nascondere i capelli bianchi o trovare il modo più veloce per avere un corpo sodo e atletico. Eppure, nel corso della vita, anche la vagina affronta i segni del tempo, affrontando anche molte prove: parto, sesso, candidosi o altre infezioni col tempo la rendono meno fresca e tonica.

Nel suo libro Vagina: A New Biography, Naomi Wolf dice che il rapporto di una donna con la sua vagina può cambiare la sua vita, dalla sua felicità alla sua carriera eppure molte fanno fatica a familiarizzare con la propria vagina. La realtà è che l’anatomia femminile rimane un mistero che affascina la maggior parte di noi.

Tuttavia è bene ricordare che la tua parte intima ha bisogno di cure, tanto quanto il resto del tuo corpo. Ecco 6 modi per mantenere la tua vagina giovane per sempre.

6 modi per mantenere la vagina giovane per sempre

Proprio come il viso comincia a cedere, anche le tue parti intime inevitabilmente invecchieranno nel tempo, con una differenza. Esistono migliaia di prodotti in commercio per tonificare il viso mentre non esiste assolutamente nulla per la vagina.

L’allentamento vaginale, di solito si verifica perché i muscoli del pavimento pelvico, che mantengono intatta la vostra vagina, perdono la loro elasticità quando si invecchia. Se noti una differenza nella tua anatomia, non preoccuparti, è del tutto normale. Tuttavia, secondo il sito Health, puoi comunque mantenere la giovinezza della tua vagina senza chirurgia attraverso questi 6 metodi:

1) Evita l’effetto yo-yo

Prendendo e perdendo peso, la tua vulva si allungherà e si rilasserà. Il mantenimento di un peso sano è importante anche per preservare un bell’aspetto dei genitali. In effetti, se sei troppo magro, la tua vagina sarà magra come il resto del tuo corpo e viceversa. Può capitare che donne sulla trentina dimostrino molti più anni di quelli che hanno per via del viso troppo magro. Bene, è esattamente la stessa cosa che accade quando la tua vagina perde tutto il suo grasso.

2) Contrai i muscoli pelvici

Si consiglia alle donne di contrarre i muscoli del loro pavimento pelvico per 5 secondi e quindi rilasciare e ripetere l’operazione un centinaio di volte, due o tre volte al giorno. Puoi fare questi esercizi di kegel durante il rapporto per ottenere un maggiore piacere in coppia. Questi forniranno una sensazione molto piacevole al tuo uomo.

3) Usa la Swiss Ball

Niente di più facile! Basta sostituire la sedia da ufficio con una palla svizzera e sedersi su di essa per 15 minuti ogni giorno. In questo modo costringerai i tuoi muscoli a contrarsi senza che tu faccia sforzi. Un modo più efficace, semplice e veloce per mantenere più tonico il pavimento pelvico.

4) Fai attività sessuale regolare

Durante il rapporto, il flusso sanguigno aumenta nei genitali. La circolazione del sangue è essenziale per la lubrificazione e l’orgasmo, che si inizia a perdere naturalmente con l’età. Viceversa, una vita sessuale inattiva ha conseguenze sulla vagina: può atrofizzarsi perché le sue pareti si seccano e diventano più sottili. Da qui la necessità di mantenere la vagina lubrificata.

5) Dimentica i detergenti intimi

Molte donne non considerano di adottare un’igiene personale diversa da quella di routine, nel caso della vagina. Solitamente ricorriamo all’uso dei saponi per igienizzarci, ma una buona igiene vaginale richiede abitudini diverse. I gel intimi possono sbilanciare il pH naturale, seccare la pelle e irritarsi, il che può causare infezioni vaginali come la vaginosi batterica.Ecco gli errori comuni da evitare per la salute e la cura della vagina.

6) Prendi le redini

Quando prendi le redini a letto e controlli il ritmo e l’intensità della spinta durante il tuo rapporto sessuale, eviti che il tuo partner superi le zone confortevoli e piacevoli per te, il che può causare lo stiramento della tua vagina. D’altra parte, il fatto che tu sia sopra ti consente non solo di guidare il ritmo ma rende anche più facile contrarre i muscoli.

