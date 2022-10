Ogni segno è legato ad un profumo, ecco quale ti aiuta a stare meglio

Secondo gli astrologi ogni segno zodiacale è particolarmente sensibile ad un aroma, un profumo che avrebbe il potere di potenziare la sua energia vitale.

Esiste un profumo magico, inebriante, in grado di rivitalizzare ciascun segno zodiacale e le stelle sanno esattamente di cosa si tratta. Oggi scoprirai qual è l’aroma che stimola l’energia vitale di ciascun segno zodiacale.

I nostri cinque sensi cambiano radicalmente la nostra percezione dell’ambiente, spesso li diamo per scontati eppure gli effetti che hanno su di noi sembrano essere magici. Pensa a quella sensazione che provi nel toccare un tessuto particolarmente morbido o nell’assaggiare qualcosa di particolarmente gustoso e perché no anche a un odore che fa scattare qualcosa in noi come un lontano ricordo. Ogni segno ha un odore preferito, un aroma che influisce positivamente sulla sua vita, scopri il tuo.

Ecco l’aroma preferito di ciascun segno zodiacale

Secondo le stelle esistono profumi in grado di cambiare il nostro stato mentale, i profumi hanno un impatto diverso a seconda della personalità di ciascun individuo, ogni naso è diverso e predilige aromi diversi. Ci sono persone che apprezzano l’odore dell’erba appena tagliata mentre per altri questo odore è disgustoso, allo stesso modo c’è chi gradisce l’odore della benzina e chi lo detesta. Secondo gli astrologi ad ogni segno zodiacale corrisponde un aroma dagli effetti positivi.

Ariete

L’ariete è un segno di fuoco molto impulsivo è molto sicuro di se stesso, è un segno che ama farsi notare e ricevere attenzioni, l’aroma che più si adatta a questo segno è il sandalo. Il sandalo ha una profumazione forte ed intensa oltre che persistente. Un noto detto che riguarda questo albero recita:” sii come l’albero di sandalo che profuma anche l’ascia che lo ferisce”.

Toro

Il nativo del Toro è un segno molto sensibile ma allo stesso tempo non lascia trapelare le sue emozioni. E’ un segno che stabilisce una forte connessione con la terra. L’aroma prediletto da questo segno è quella del Pino. Un aroma che evoca un legame con la natura, ricorda gli odori della foresta. Inoltre il Pino ha effetti antiossidanti e antisettici, ottimo per il nativo del toro che presta molta attenzione alla sua salute.

Gemelli

Il Gemelli è un segno socievole e allegro, un segno d’aria che beneficia degli effetti dell’aroma dolce del Gelsomino, in grado di esaltare la sua sensualità. Il gelsomino ha anche il potere di calmare le menti irrequiete, permette di mettere in pausa i pensieri e i blocchi emotivi e di ridurre l’ansia.

Cancro

Il nativo del Cancro è molto empatico e sensibile, per questo segno lunare la Violetta è un un aroma che lo aiuta a ritrovare la serenità e l’equilibrio emotivo, per far fronte a tutte le emozioni che lo devastano. Le viole hanno il potere di calmare la mente e di distogliere l’attenzione dal passato e dal futuro aiutandolo a focalizzarsi sul presente. I greci usavano la Violetta per curare il cattivo umore.

Leone

Il Leone è un segno che si mostra sempre al massimo del suo splendore, della sua eleganza e ha sempre un portamento distinto. La fragranza delle Rose è l’aroma che riflette meglio la personalità del Leone. Si regalano Rose solitamente quando si desidera fare complimenti o congratularsi con qualcuno, la rosa è anche un fiore che oltre ad essere legato al successo è legato all’amore, che porta abbondanza proprio quella che ricerca questo segno.

Vergine

La Vergine è un segno perennemente frustrato dalla necessità di avere tutto sotto controllo. Il profumo giusto per questo segno è il muschio, questo odore hai il potere di permanere a lungo oltre che a rilassare il sistema nervoso e a dissipare le tensioni .

Bilancia

La Bilancia trascorre tutta la sua vita a ricercare e stabilire l’equilibrio, è un segno che mal sopporta i conflitti e favorisce le riconciliazioni. L’aroma giusto per la Bilancia è l’oppio, uno stimolante che favorisce gli incontri e la focalizzazione degli obiettivi inoltre rafforza le relazioni interpersonali.

Scorpione

Il nativo più misterioso dello Zodiaco trova benefici gli effetti dal profumo del patchouli che lo aiuta a preservare il controllo su se stesso. Questo aroma spinge lo Scorpione a tirare fuori tutta la sua sensualità e ad esplorare territori sconosciuti.

Sagittario

Il Sagittario è un segno positivo e avventuroso, curioso per natura ha sempre bisogno di scoprire cose nuove, il loto amplifica il magnetismo naturale di questo segno e gli conferisce molta energia positiva.

Capricorno

Questo segno di terra molto devoto alla professione e molto impegnato in campo lavorativo si sente stimolato dall’aroma della lavanda, questa profumazione incoraggia la concentrazione e la determinazione, lo aiuta ad allontanare l’energia negativa e a conferire maggiore fiducia nelle sue capacità.

Acquario

L’acquario possiede un carattere irrequieto e capriccioso a questo segno è sensibile alle note della cannella che gli conferiscono benessere, la cannella attira l’amore e la bontà e rende l’Acquario meno ribelle del solito inoltre soddisfa il suo bisogno perenne di protezione è calma il suo animo. La cannella porta fortuna e positività all’Acquario.

Pesci

Il segno del pesci è molto fantasista, fa fatica a lasciare il suo mondo fantastico e a connettersi con il mondo reale, è un segno che va sempre oltre i suoi limiti ed è molto vulnerabile. Il giglio gli dona una lucidità mentale lo rende più scattante e lo protegge dall’influsso di tutte le emozioni che molte volte esplodono in lui.