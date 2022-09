Il trucco geniale per asciugare i tuoi vestiti in 15 minuti: addio attese interminabili!

Ci vuole proprio un trucco per asciugare i vestiti in poco tempo, perché con questo sai quante cose risolveresti? Innanzitutto, avresti più tempo per te stessa!

Lavare e stendere i panni è tra e attività che decisamente stancano, annoiano e fanno perdere assolutamente più tempo. C’è chi ci trova una fonte di rilassamento, ma per molti si ha a che fare con qualcosa che davvero può essere un problema. Anche perché le attività quotidiane sono tante e riuscire a far quadrare tutto non è così semplice. Il trucco per asciugare i vestiti velocemente te lo consigliamo noi, ecco come fare.

Innanzitutto, non pensare che ti fregheremo dicendoti “clicca il tasto on dell’asciugatrice”, perché qui ti vogliamo proporre qualcosa di economico, ecosostenibile ed efficace!

Non ti stiamo neanche dicendo di accendere l’asciuga-capelli per fare tutto velocemente: sai quanta energia e corrente sprecheresti se lo facessi per ogni capo? Il metodo che ti stiamo proponendo è qualcosa che solo in pochi conoscono, anche perché non avrai bisogno né di prese con i suoi apparecchi elettrici, né tantomeno di qualche oggetto di chissà quale costo.

Dovrai prendere qualcosa che hai in casa e che sfrutti per altre attività. Quindi, non sono è qualcosa di economico, è anche davvero a zero euro, perché dovrai riutilizzare qualcosa che già possiedi.

La bellezza dello stile di vita green è proprio questa, scoprire quanti infiniti utilizzi e funzionalità possa avere anche l’oggetto più banale, proprio come quello che ti stiamo per indicare.

Trucco per asciugare i vestiti, ecco come fare

Tornando a noi, diventare degli abili organizzatori delle proprie risorse è fondamentale, specialmente quando queste vengono anche da Madre Natura. Intanto, unito all’oggetto della tecnica infallibile del giorno che ti stiamo per presentare e spiegare, dovrà agire insieme all’influsso della fonte di vita più potente e grande che ci sia: il sole!

Assicurati che la giornata in cui hai deciso di svolgere la tecnica che asciuga in un batter d’occhio i tuoi capi, sia soleggiata. Questo non significa che questo trucco abbia dei limiti, perché a dire il vero puoi farlo anche quando non c’è il sole, ma di certo la sua presenza potenzia e velocizza il processo.

Dovrai semplicemente prendere un’asciugamano! Assicurati che questo sia più ampio dei vestiti che andrai ad adagiare di sopra, perché appunto la tecnica si chiama: metodo della superficie piana!

Prendi questo telo e lo metti sopra la suddetta superficie, poi ci metti dentro una maglia, e la stendi per bene facendo attenzione che non fuoriesca dall’asciugamano. Una volta fatto ciò, dovrai letteralmente arrotolare come un involtino il telo con i suo contenuto, e strizzarlo il più possibile!

Sembrerà poco, ma eliminerai tutta l’acqua in eccesso che nonostante la centrifuga della lavatrice è ancora presente nei tuoi capi. Se dovrai fare questo gesto con capi più piccoli, quali calzini, mutande e via dicendo, puoi anche metterli tutti insieme. In questo modo l’azione di eliminare l’acqua sarà comunque efficace!

Dopo di ciò, ti basterà mettere i capi al sole stendendoli per bene, et voilà in 15 minuti i tuoi panni saranno freschi e asciutti! Se non c’è il sole, stendili dentro casa non fuori, approfittando del calore interno, in questo modo nessun vestito resterà bagnato.