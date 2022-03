Questi segni zodiacali vivono per i drammi: ecco quali sono

Esistono alcune persone che dicono di odiare chi fa tante tragedie ma, in realtà, vivono proprio per loro. Scopri se conosci uno dei segni zodiacali che amano il dramma più di qualsiasi altra cosa al mondo!

Forse sarai tu a trovarti nella prima posizione della classifica dell’oroscopo di oggi oppure troverai, con ogni probabilità, il segno zodiacale di quella persona che conosci bene.

Eh sì, perché oggi parliamo di una classifica decisamente particolare: quella che mette in ordine quali siano tutte quelle persone che ti assicurano di odiare i drammi… salvo poi essere sempre in prima fila quando si creano!

Conosci sicuramente qualcuno anche tu che si comporta così. Ama dire di odiare chi fa le tragedie e poi è il primo a fomentarle o a correre a vedere quando succedono.

Ti va di scoprire quali sono questi segni (in modo da sapere come comportarti con loro quando c’è qualche dramma nella tua vita)?

I segni zodiacali che amano il dramma ma fanno finta di no: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Tutti, chi più e chi meno, possiamo essere veramente pettegoli quando vogliamo.

Non c’è niente di male nell’ammettere che è capitato veramente a chiunque di volersi fare gli affari degli altri. I santi esistono solo in Paradiso, dopotutto!

Se a tutti è successo di curiosare un poco nelle vite altrui e di interessarsi di alcune situazioni che magari non li riguardavano (ma erano succose e divertenti), oggi parliamo invece di… tutti gli altri.

Ci sono dei segni zodiacali che amano il dramma anche se fingono di non interessarsene assolutamente… anzi!

Queste persone non fanno altro che giudicare gli altri perché si interessano dei casi altrui e spettegolano sempre e poi… fanno esattamente lo stesso o anche peggio!

I segni zodiacali che amano il dramma, infatti, sono sempre presenti quando qualcuno litiga o crea problemi. Sanno tutto di tutti e non si fanno scrupoli a commentare con i loro amici più stretti tutti gli avvenimenti di cui sono a conoscenza!

Sapere chi sono è fondamentale: mentre di fronte a voi i segni zodiacali che amano il dramma si atteggiano a persone integerrime, appena voltate loro le spalle sappiate che si stanno facendo subito gli affari vostri!

Meglio guardare la classifica dell’oroscopo prima di parlare di nuovo con queste persone!

Leone: quinto posto

No, cari Leone, inutile che facciate finta di offendervi o di essere persone che non adorano il dramma.

Siete assolutamente immersi in qualsiasi tipo di gossip, solo che non vi esponete mai abbastanza per farvi cogliere con le mani sporche di marmellata!

I Leone sono persone che giudicano particolarmente gli altri e che, soprattutto, adorano i drammi.

Per loro, infatti, la vita è fatta di emozioni dure e pure e quindi non capiscono perché gli altri, a volte, stiano in pace. Quando c’è dramma e emotività, i Leone sono sempre in prima linea!

Scorpione: quarto posto

Cari Scorpione non fate quella faccia stupita: sapete benissimo di adorare i drammi e di essere sempre pronti a fare del gossip!

Vi mettiamo in basso in questa classifica dei segni zodiacali che amano il dramma per il semplice motivo che, spesso, avete cose più importanti da fare che occuparvi dei drammi altrui.

Questo non vuol dire, però, che non vi piaccia indulgere nei drammi altrui! Anche se gli Scorpione vogliono passare per persone estremamente serie e che mai si metterebbero a fare del gossip, sappiamo tutti che in realtà possono essere veramente pronti a spettegolare, giudicare e… guardare in prima fila il dramma!

Aquario: terzo posto

Che gli Aquario possano essere interessati ai drammi è un dato di fatto. Da loro, però, non sentirete mai una parola a riguardo!

O meglio: dovete essere amici stretti degli Aquario per conoscere tutte le loro opinioni sulle persone che vi circondano… e sono tante!

Gli Aquario sono persone che vivono per il dramma: non lo creano e non vogliono fomentarlo od alimentarlo ma possiamo dire che gli piace veramente tanto guardarlo!

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone a cui piace farsi gli affari degli altri anche perché, spesso e volentieri, gli altri corrono da loro a raccontarglieli.

Gli Aquario sono infatti tra quei segni zodiacali che conoscono tutti i segreti (ma proprio tutti) di cui abbiamo parlato qui. A forza di conoscere tutti i segreti… si sviluppa il gusto per conoscerli!

Capricorno: secondo posto

Come? I Capricorno sarebbero addirittura al secondo posto della classifica dei segni zodiacali che amano il dramma?

La realtà, sotto sotto, è che è proprio così: ai Capricorno i drammi piacciono tantissimo!

Abituati come sono a fingere di non avere sentimenti (mentre invece, e lo sappiamo, ne hanno tantissimi), i Capricorno trovano veramente interessanti i drammi altrui.

Certo, quando ne parlano cercano sempre di mantenere un distacco e aspettano che siate voi a fare i primi commenti a riguardo.

Questo non vuol dire, però, che i Capricorno non apprezzino particolarmente i drammi o che non abbiano le loro idee a riguardo!

Nascosti dietro la loro apparente freddezza, i nati sotto il segno del Capricorno hanno un’armatura perfetta per non sembrare amanti del dramma o delle tragedie.

Fate attenzione quando avete un Capricorno vicino: sembra che non stiano a guardare tutto quello che succede ma in realtà notano tantissime cose!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano i drammi

E non è un caso che si trovino anche nella classifica dei segni zodiacali più drammatici di tutto l’oroscopo.

Ehi, Ariete, tra di voi ed i drammi c’è un vero e proprio rapporto d’amore non è vero?

Cari Ariete, non prendetevela sul personale: il problema, tra voi ed i drammi, è che li considerate come il vero e proprio sale della vita.

Non c’è niente di male in questo, se non fosse che potete essere veramente “malevoli” a volte! Eh sì perché il vostro amore per i drammi vi mette, a volte, in posizioni decisamente poco simpatiche. Innanzitutto perché il dramma a voi piace talmente tanto da crearvelo (e sapete bene a che cosa ci riferiamo. Non riuscite a passare una serata senza qualche litigio o qualche tradimento!). E secondo poi perché del dramma a voi piace parlare!

Gli Ariete hanno sempre qualche gossip da svelare, scoprire o raccontarvi quando vi vedono: non riescono a farne a meno!