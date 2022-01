Test del Carattere Segreto | Cosa dovrebbero temere gli altri di te?

Con il test del carattere segreto cercheremo di scoprire la parte più nascosta e pericolosa di te: cosa devono temere gli altri di te?

Il carattere di ogni individuo è estremamente complesso. Presenta “zone di luce” e ovviamente “zone di ombra”. A livello sociale, però, le “zone d’ombra” come una certa aggressività o la tendenza a primeggiare a tutti i costi non sono ben accette.

Per questo motivo, nel corso della nostra vita impariamo a nascondere gli aspetti “negativi” del nostro carattere. Ovviamente però la natura umana non può essere cambiata in maniera definitiva. Per questo motivo le zone d’ombra riemergono sempre, soprattutto quando sopraggiunge la rabbia oppure quando crediamo di aver subito un torto a cui intendiamo assolutamente porre rimedio.

A furia di tenere “ingabbiata” una certa parte di noi, però, tendiamo addirittura a dimenticare che esiste. Anche coloro che ci circondano e ci frequentano normalmente lo dimenticano! Il risultato è che quando questa parte emerge all’improvviso tutti rimangono sconvolti e addirittura possono arrivare a cambiare opinione su di noi.

Ecco allora che conoscere il nostro carattere segreto è il primo passo da compiere per accettarci e per controllare meglio le nostre reazioni.

Test del Carattere Segreto

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare questo dipinto e scegliere l’elemento che ti colpisce più profondamente. Non cercare di analizzare i motivi per cui un elemento attira la tua attenzione e un altro no. Tieni da parte la razionalità e lascia che sia l’istinto a guidare la tua scelta: in questo modo la tua vera natura si manifesterà più facilmente!

1 – Il corvo

Da sempre il corvo è considerato un animale portatore di sfortuna. Questa convinzione popolare si è diffusa a causa del fatto che il corvo si nutre spesso del cadavere di altri animali.

Se hai scelto il corvo significa che anche se potrebbe non sembrare, sei una persona in grado di attendere pazientemente fino al momento più opportuno per ottenere una giusta vendetta oppure per eliminare i tuoi nemici.

In qualche occasione la tua freddezza potrebbe apparire davvero spaventosa ma si tratta sempre del vecchio adagio: bisogna sempre aver paura delle persone più buone quando si arrabbiano!

In genere le persone che ti conoscono sostengono che tu sia una persona saggia, intelligente e misurata nelle tue reazioni. Per questo motivo rimangono stupite nel momento in cui vedono scatenarsi la parte più nascosta del tuo carattere, quella che emerge solo nei momenti di grande rabbia o frustrazione.

2 – La civetta

La civetta è uno dei simboli più comuni di saggezza e conoscenza. La civetta però è anche un abile e spietato predatore notturno: non bisogna farsi ingannare dal suo aspetto innocuo!

Se hai scelto la civetta è perché, probabilmente, condividi con lei molti aspetti caratteriali. Anche se non sono in molti a notarlo al primo sguardo, sei una persona micidiale e spietata.

È piuttosto difficile farti arrabbiare, ma nel momento in cui decidi che qualcuno ha sbagliato nei tuoi confronti sei in grado di sfoderare tutte le armi migliori per ferire e fare in modo che il malcapitato non ripeta mai più quello che ha fatto contro di te.

Se questo dovesse dire agire nell’ombra e attendere pazientemente il momento migliore per attaccare e fare il massimo del danno, non ti tirerai indietro. Peggio per lui!

3 – La donna mascherata

La donna mascherata costituisce l’elemento al centro della composizione, quindi viene notata da un gran numero di persone e rappresenta il “carattere segreto” più comune.

Se è stata la donna mascherata a colpire la tua attenzione significa che sei in grado di nascondere i tuoi sentimenti quando ti fa comodo oppure quando pensi che sia necessario per evitare problemi.

Sei una persona ipocrita? A volte, solo quando è necessario. Più che altro sei una persona che conosce la strategia e sa come ottenere il massimo da ogni azione che compie.

A volte anche la tua intelligenza viene mascherata, ma non perché ami fingerti stupida, solo perché dal momento che tendi a non sbandierarla, le persone ti prendono poco sul serio … ed è proprio una pessima idea!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.