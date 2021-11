Qual è la festa che ti piace di più? Scegli la tua preferita e scopri chi sei

Pronta a sottoporti al nostro test delle feste preferite? Scegli quella che ti piace di più e scopriamo insieme chi sei veramente!

Va bene, va bene: fare questo test ad inizio Novembre, con Natale che si avvicina, forse è un poco sleale.

Da quando finisce Ottobre, infatti, si inizia veramente a vedere un cambio di tendenza nelle persone e sui social network.

(fonte: CheDonna – realizzato su: Canva)Quelli che prima inneggiavano alle vacanze e che hanno passato le ultime settimane a scegliere il costume più spaventoso per la notte del 31 Ottobre, improvvisamente, mettono su il cappello rosso con il bordo di pelliccia bianca e si muovono, all’unisono, verso un solo orizzonte. Il venticinque di Dicembre!

Forse, però, ci sono persone che desidererebbero essere in prossimità di un’altra festa: che ne dici, ti va di dirci qual è la tua preferita?

Test delle feste preferite: scegli quella che ti piace di più e scopri che cosa svela di te!

Indossa il cappellino di carta con l’elastico, prepara le stelle filanti e lo champagne e, ovviamente, non ti scordare di prendere fiato per le candeline.

Aspetta! Ti manca il sacco con i regali! Bene, adesso sei pronto. Per cosa? Ma per il nostro test di oggi delle feste preferite, che domande!

Natale, Capodanno, Carnevale oppure la tua festa di compleanno: le scelte che ti abbiamo messo a disposizione oggi per le tue feste preferite dovrebbero essere abbastanza per permetterti di entrare in un vero e proprio mood da party!

Oggi, infatti, vogliamo chiederti di condividere con noi la tua festività preferita.

Sappiamo bene che ce ne sono tantissime ancora a disposizione ma, per ovvie ragioni, non potevamo di certo inserirle tutte.

Altrimenti, purtroppo per voi, questo articolo non finirebbe mai e non riuscireste ad arrivare in fondo per leggere i responsi!

Dai, tranquillo: anche se tra queste non c’è quella che preferisci più di tutte puoi sempre dirci qual è la tua preferita tra le quattro. Ci sembra quasi lo stesso, no?

Allora, che cosa scegli tra Natale, Carnevale, il tuo compleanno o Capodanno?

I responsi del nostro test di oggi sulla personalità

Natale : c’è poco da fare. Quando l’aria si raffredda , le strade si riempiono di luci e le previsioni del tempo iniziano ad accennare alla neve , i tuoi occhi brillano .

Finalmente è arrivato Natale !

Ovviamente questa è una delle celebrazioni più importanti del nostro anno: non staremo qui a dirti che ti piace per i regali, per il senso comunitario di pace e fratellanza e per gli ovvi richiami religiosi . Sarebbe troppo semplice!

Il Natale , infatti, è da sempre considerata una vera e propria festa di rinascita: il suo arrivo marca uno dei momenti più freddi dell’anno, con i giorni più corti e le notti più lunghe . Siamo nel pieno dell’inizio dell’inverno: perché ti piace così tanto questa festa?

Ma “semplicemente” perché è la vera e propria celebrazione del bene sul male , della luce sulle tenebre. Tutto, in questo momento, è fermo e congelato nel freddo invernale: ma la luce ed il caldo stanno tornando. Natale è una porta verso il futuro : ecco perché ti piace così tanto!

Scegli sempre una maschera arguta e ti piace prenderti il tuo tempo per creare il tuo personaggio. Guardi con invidia i Carnevali celebrati in luoghi famosi per la loro organizzazione (basta pensare a Venezia, qui in Italia) e sogni di sfilare su un carro, con il volto nascosto da una maschera. Ehi ma perché ti piace così tanto il Carnevale?

Oltre ai travestimenti e le maschere, con ogni probabilità, senti ancora il fascino dell’idea che il mondo sia “sovvertito“. Il Carnevale, infatti, è quel periodo nel quale tutti possono tutto. Scherzi e “tradimenti“, feste senza limite e liberazione da inibizioni e regole è quello che ti ispira. Hai pochi giorni all’anno per essere sregolato: quando puoi, ti dai da fare il più possibile!

il tuo compleanno : diciamoci la verità. Per te non esiste festa migliore che il tuo compleanno, quando le attenzioni sono su di te e sai già che arriveranno dolci e regali sul tuo cammino . Buon per te, no?

Il motivo per cui ti piace tanto questa festa, oltre ad il fatto che ovviamente ti piace un poco essere al centro delle attenzioni, è che sei una persona che non ha paura di fare bilanci.

Complimenti, non è da tutti! Per te il compleanno è uno di quei momenti nei quali, tranquillamente, puoi prenderti da parte e fare dei conti con te stesso .

Nell’anno appena passato sei migliorato : sei cresciuto , hai fatto un altro pezzetto di strada in avanti. Non hai paura di guardarti dentro e di cercare di stabilire obiettivi raggiungibili. Sei una persona felice, calma e posata: non sai quanto ti invidiamo!

Cosa fai a Capodanno, infatti, è una delle domande più terrificanti che l’umanità si sia mai posta e, ancora, spesso non c’è risposta.

Ma, per te, questo evidentemente non è un problema, anzi! Ma perché ti piace Capodanno così tanto?

Sei evidentemente una persona che ha molte buone intenzioni ma manca un poco di volontà. Una festa come il Capodanno è quella che ti serve per mettere da parte la pigrizia, rimboccarti le maniche e darti da fare. Niente di male in questo, ovviamente! Hai bisogno di sapere che c’è una data di partenza e l’inizio dell’anno nuovo è la data di partenza per eccellenza. Dopo i festeggiamenti, ti senti sempre pronto e carico: manca poco!