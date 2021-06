Un orgasmo al giorno toglie il medico di torno, ecco tutti i benefici

E se un orgasmo rappresentasse un alleato di salute e ti aiutasse a combattere i mali della vita quotidiana? Ecco cosa abbiamo scoperto.

I medici consigliano di fare l’amore regolarmente per i benefici che l’atto sessuale apporta al nostro corpo. L’ orgasmo quindi allontana il medico, scopri quali sono i 5 maggiori benefici che otterrai regalandoti un’esplosione di piacere quotidiano.

Orgasmo e salute: 5 benefici che otterrai grazie ad un orgasmo

Non penserai più all’orgasmo solo come ad un qualcosa che migliora la vita di coppia o che ti aiuta ad ottenere piacere. Dopo aver letto questo articolo penserai all’orgasmo come ad un qualcosa che ti aiuterà a migliorare la tua salute. Avrai voglia di fare l’amore ogni giorno.

Il godimento sessuale è un ottimo rimedio naturale contro insonnia, sovrappeso, dolori articolari, sembrerebbe che allunghi persino la vita e che sia in grado di far passare il singhiozzo. Che questo piacere sia vaginale o clitorideo non fa differenza, i benefici sono i medesimi.

Esistono almeno 5 provati buoni motivi per cui per cui dovresti andare a caccia di orgasmi:

1/ L’orgasmo è il miglior rimedio contro l’insonnia

Se hai problemi a dormire abbandona tisane o camomilla, un orgasmo è il modo migliore per prendere sonno immediatamente. Hai mai notato che il il tuo lui dorme come un ghiro subito dopo aver eiaculato? Fare l’amore ti aiuta a rilassarti ad alti livelli.

2/ Ti aiuta a perdere peso

L’orgasmo è un ottimo alleato per bruciare calorie e quindi aiutarti a tornare al tuo peso forma. Fare l’amore è un’attività fisica dopo tutto e sappiamo bene che fare un pò di movimento aiuta a tenerci in forma.

Non pensare di poter ingurgitare di tutto a cena e di risolvere con un orgasmo, le calorie che brucerai non sono moltissime ma comunque sono meglio di niente.

3/ Aiuta a combattere il dolore

Quando raggiungi un orgasmo il tuo corpo sprigiona endorfine e ossitocine, ormoni del piacere, che ti aiutano a contrastare il dolore. Non ti conviene usare la scusa del mal di testa se il tuo partner è un tipo che si tiene informato.

4/ Ti aiuta a combattere il singhiozzo

Avevi mai pensato prima d’ora di curare il singhiozzo con la tua vagina? Probabilmente no eppure un medico americano, il Dr Francis M. Fesmire, lo ha fatto usando il suo membro e procurandosi un orgasmo. Il medico ha dichiarato di essere riuscito a fermare il singhiozzo grazie ad un coito. Provare per credere.

5/ Prolunga la tua aspettativa di vita

Vi avevamo rivelato una scoperta sensazionale, fare l’amore una volta alla settimana ritarderebbe la menopausa nelle donne. Uno studio americano è riuscito a collegare l’orgasmo all’aspettativa di vita e ha concluso che le donne sessualmente attive vivrebbero più a lungo.

Se l’orgasmo è un alleato della nostra salute ben venga, in ogni caso, il piacere che si prova ad avere un rapporto sessuale è già di per se una magica esperienza tanto da sembrare una medicina.